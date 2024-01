ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Vestas von 230 auf 245 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Supriya Subramanian machte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie erheblichen Rückenwind aus sowohl in diesem Jahr als auch darüber hinaus. Das Ende des vergangenen Jahres sei von einem Anziehen der Aufträge und positiven Aussichten auf 2024 geprägt gewesen. Der Ausblick für den Windkraftmarkt sei positiv./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2024 / 17:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2024 / 17:46 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DK0061539921

