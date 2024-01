© Foto: Jae C. Hong/AP/dpa



Der E-Auto-Pionier Tesla arbeitet an einem neuen Modell, wie Insider berichten. Was darüber bekannt ist.Tesla arbeitet an einem neuen Elektroauto, das für den Massenmarkt gedacht ist und unter Umständen schon 2025 auf den Markt kommen soll, wie informierte Personen gegenüber Reuters erklärten. Das Fahrzeug, das unter dem Codenamen "Redwood" entwickelt wird, soll ein kompakter Crossover sein und steht symbolisch für Teslas Ambitionen, den Markt für erschwinglichere Elektrofahrzeuge zu erobern. Tesla-Chef Elon Musk hat schon seit Längerem billigere Elektroautos in Aussicht gestellt, die auf einer kostengünstigen Plattform der nächsten Generation basieren sollen. Der Wettbewerb mit …