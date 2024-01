Bonn (ots) -Die Europawahl im Juni ist eine der Bewährungsproben für die demokratischen Parteien in diesem Jahr. Am kommenden Sonntag stellen sowohl SPD als auch FDP die programmatischen und personellen Weichen für die Wahl. phoenix berichtet ab 9.45 Uhr live aus Berlin, wo sich die Sozialdemokraten zu ihrer Europadelegiertenkonferenz im Congress Center BCC treffen und die Liberalen ihren Europaparteitag in der Station abhalten.Moderatorin Jeanette Klag berichtet für phoenix aus dem BCC. Gemeinsam mit Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder von der Uni Kassel wird sie die Delegiertenkonferenz beobachten und analysieren. Ines Arland kommentiert das Geschehen im Saal. Zur Wahl steht unter anderem die Europa-Spitzenkandidatin der Sozialdemokraten Katharina Barley.Bei der FDP ist Claudia Davies als Moderatorin für phoenix vor Ort. Als Expertin hat sie die Politikwissenschaftlerin Prof. Sabine Kropp von der Freien Universität Berlin an ihrer Seite, Katharina Kühn kommentiert das Parteitagsgeschehen. Die Liberalen gehen mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann als Spitzenkandidatin ins Rennen.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5698751