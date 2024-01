© Foto: Alexander Pohl - picture alliance / NurPhoto



Das US-Energieministerium könnte Plug Power mit einem Milliardenkredit unter die Arme greifen. Außerdem will das Wasserstoffunternehmen seine Ausgaben senken. Das kommt an der Börse gut an! Der Aktienkurs von Plug Power ist am Dienstag so stark gestiegen, wie seit drei Jahren nicht mehr, nachdem das Wasserstoffunternehmen bekannt gegeben hatte, dass es kurz davor stehe, einen Kredit in Höhe von 1,6 Milliarden US-Dollar vom US-Energieministerium zu erhalten. Außerdem will der Wasserstoffspezialist seine Ausgaben kürzen, um seine Bilanz zu stärken. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender Bloomberg darüber berichtet. Die Plug-Aktie beendete den gestrigen Handelstag an der Nasdaq mit einem Plus …