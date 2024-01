Bern - Die Finanzmarktaufsicht Finma hat einen neuen Direktor gefunden. Der Verwaltungsrat der Aufsichtsbehörde hat Stefan Walter zum neuen Direktor ernannt. Er tritt per Anfang April 2024 die Nachfolge des im September zurückgetretenen Urban Angehrn an. Der neue Finma-Direktor ist seit 2014 Generaldirektor bei der Europäischen Zentralbank (EZB), wie die Aufsichtsbehörde am Mittwoch mitteilte. Der Bundesrat hat die Wahl an seiner Sitzung vom Mittwoch ...

