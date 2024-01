HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Axa von 37,30 auf 40,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Versicherer dürfte im Februar mit ambitionierten Zielen für die nächsten drei Jahre aufwarten, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gute Vorgaben gebe es zudem von Travelers, einem US-Wettbewerber des US-Ablegers Axa XL./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2024 / 17:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120628

