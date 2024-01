NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Easyjet nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Im ersten Halbjahr dürften die Verluste des Billigfliegers zurückgehen, schrieb Analyst Ruairi Cullinane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Grundsätzlich seien die Aussichten für die europäischen Fluggesellschaften besser, als es die relativ anspruchslosen Bewertungen der Aktien widerspiegelten./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2024 / 02:52 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2024 / 02:52 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B7KR2P84

