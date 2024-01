Bitcoin kämpft sich zurück auf 40.000 Dollar - Ist die Korrektur hier beendet?

Wer heute sein Krypto-Portfolio checkt, dürfte sich zum ersten Mal seit langem wieder freuen. Das Beben der letzten Tage scheint zumindest ein vorübergehendes Ende gefunden zu haben. Nachdem der Kurs gestern auf 38.500 Dollar gefallen ist und damit seit der ETF-Einführung um 10.000 Dollar nachgegeben hat, wurde heute im Laufe des Tages die 40.000 Dollar Marke zwischenzeitlich überschritten. Am Nachmittag, wenn die US-Börsen öffnen, könnte sich langsam abzeichnen, ob Grayscale nun bald aufhören wird, zehntausende Bitcoin täglich zu verkaufen, oder ob das auch während der nächsten Woche so weitergehen wird. Darüber, ob die Korrektur hier bereits abgeschlossen ist, sind sich die Experten nicht einig.

Investoren können aufatmen

Wer sich erhofft hat, dass die Einführung der Bitcoin ETFs in den Tagen danach eine noch nie dagewesene Rallye auslöst, dürfte in den letzten zwei Wochen enttäuscht worden sein. Vom Hoch von rund 48.500 Dollar ist der Kurs der größten Kryptowährung auf rund 38.500 gefallen. Der "Sell the News"-Effekt, vor dem viele Experten gewarnt haben, ist auch diesmal wieder eingetreten. Nun sieht es so aus, als würde sich eine Erholung anbahnen. Um das mit Sicherheit sagen zu können, ist es aber noch zu früh. Dafür wäre es zunächst wichtig, die psychologisch wertvolle 40.000 Dollar Marke langfristig zu übersteigen.

(BTC Kursentwicklung in den letzten 24 Stunden - Quelle: Coinmarketcap)

Grayscale und Mt.Gox könnten weiter Druck ausüben

Seit der Einführung der Bitcoin ETFs in den USA spielen sich unglaubliche Szenen ab. Tag für Tag fließen Milliarden von Dollar in die börsengehandelten Fonds, während Grayscale durch die Umwandlung des GBTC von einem Trust in einen Fonds erstmals Bitcoin im großen Stil verkauft. Das Unternehmen hat noch immer mehr als eine halbe Million Bitcoin und verkauft seit der ETF-Einführung täglich mehr als 10.000 BTC im Auftrag seiner Kunden.

Grayscale have sold 100,000 Bitcoin. The selling is almost done! - Ran Neuner (@cryptomanran) January 24, 2024

Nun warten alle gespannt darauf, dass der Abverkauf ein Ende nimmt und auch Grayscale beginnt, neue Bitcoin im Auftrag seiner Kunden zu kaufen. Bis dahin könnte aber noch ein wenig Zeit vergehen, da es auch keine große Überraschung wäre, wenn das Unternehmen im Laufe der nächsten Wochen weitere 100.000 Bitcoin verkauft. Dass alle BTC oder mehr als die Hälfte von Grayscale abverkauft werden, ist dann aber doch unwahrscheinlich, sodass es wohl nur noch eine Frage von 1 - 2 Wochen sein dürfte, bis die große Abverkaufswelle endet.

Während Grayscale also bald aufhören könnte, Druck auszuüben, bahnt sich mit Mt.Gox bereits der nächste Wal an, der beginnen dürfte, im großen Stil Bitcoin zu verkaufen. Die Bitcoin-Börse, die vor 10 Jahren gecrasht ist und bei der angeblich durch einen Hack 850.000 Bitcoin abhanden gekommen sind, soll nun - 10 Jahre nach der Insolvenzanmeldung - damit beginnen, einen Teil der verlorenen BTC wieder an die Gläubiger zu überweisen.

Auch wenn manche darauf hoffen, dass die Gläubiger ihre Bitcoin nicht sofort verkaufen werden, ist das wohl eher unrealistisch. Nach der schlechten Erfahrung, die sie damit gemacht haben und nach 10 Jahren Wartezeit dürfte wohl die Mehrheit erstmal genug von Bitcoin haben. Das ist auch einer der Gründe, warum sich Investoren vermehrt um Alternativen umsehen, da erwartet wird, dass der Bitcoin-Kurs bis zum Halving noch extremer Volatilität unterliegen könnte. Ein Coin, der dabei besonders hervorsticht, ist eTukTuk ($TUK).

eTukTuk ($TUK): Eine umweltfreundliche Krypto-Alternative

Mit eTukTuk ($TUK) kommt ein Krypto-Projekt auf den Markt, das sich mit dem wohl wichtigsten Thema unserer Zeit beschäftigt: Der Reduktion des CO2-Ausstoßes. Allein in Sri Lanka sind 1,2 Millionen TukTuks auf den Straßen, die mehr CO2 als ein Auto ausstoßen. Das Team von eTukTuk möchte nicht nur dafür sorgen, dass diese nach und nach auf Elektro-Antriebe umgestellt werden, sondern auch eine Ladeinfrastruktur aufbauen, die durch Blockchain-Technologie und künstliche Intelligenz smart werden soll.

Da der Klimawandel ein Thema ist, das jeden betrifft, findet das Projekt auch von Anfang an viel Anklang bei den Investoren. Die Idee, auch Entwicklungsländer bei der Reduktion des CO2-Ausstoßes mit ins Boot zu holen - die aufgrund mangelnder Ressourcen und Technik nicht nur zu den größten Verursachern, sondern auch zu den Leidtragenden gehören - kommt gut an. Der Vorverkauf der $TUK-Token hat innerhalb kurzer Zeit bereits knapp 550 MIllionen Dollar eingebracht.

($TUK-Presale - Quelle: eTukTuk)

Während des Presales haben Investoren noch die Möglichkeit, zum günstigen Fixpreis einzusteigen, während es nach dem Listing an den Kryptobörsen schnell zu einer massiven Kurssteigerung kommen kann, wenn sich das Projekt durchsetzt. Schon während des Vorverkaufs wird der $TUK-Preis mehrfach angehoben, was für frühe Investoren bereits einen Buchgewinn bedeutet, der nach dem Handelsstart an den Kryptobörsen noch deutlich höher ausfallen und realisiert werden kann.

