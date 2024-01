Core Assets - Neue Bohrungen liefern Anhaltspunkte für tiefliegenden Porphyr

Anzeige / Werbung

Core Assets überträgt neue Erkenntnisse konsequent auf sein Explorationsmodell.

Core Assets Corp. (CSE:CC; FSE:5RJ; OTC. QB:CCOOF) exploriert im Atlin Mining District im Nordwesten von British Columbia ein 9 mal 10 Kilometer großes Gebiet, das nach Einschätzung des Unternehmens gleich mehrere polymetallische Lagerstätten und verschiedene Lagerstättentypen beherbergen könnte. Dazu könnten sowohl oberflächennahe hochgradige Karbonatersatzlagerstätten ("CRD-Lagerstätten") wie auch tiefer liegende Porphyrziele, die als die Quelle der Mineralisierung interpretiert werden, gehören.

Mit acht kurzen Diamantbohrungen im Jahr 2023 auf den CRD-Zielen Jackie und Grizzly, die zum CRD-Porphyr-Projekt Silver Lime auf dem zentralen Grundstück Blue gehören, traf das Unternehmen oberflächennah in sieben von acht Bohrungen die erwartete massive und halbmassive Sulphidmineralisierung. Obwohl insgesamt wurden nur 965 Meter gebohrt wurden, lieferten die Bohrkerne erneut wichtige Rückschlüsse für das Modell eines großen, mineralisierten Porphyrs in der Tiefe. Das beste Bohrloch lieferte 4,55 Meter mit 116 g/t Ag, 11,7 % Pb+Zn und 0,41 % Cu auf dem Jackie Target.

Core Assets wurde ausgewählt, die Bohrkerne seines Projekt Silver Lime auf der diesjährigen Association for Mineral Exploration ("AME") Roundup Core Shack am 24. und 25. Januar im Vancouver Convention Centre am Core Shack Stand 926 zu präsentieren.

CEO Nick Rodway kommentierte: "Die Ergebnisse des Explorationsprogramms 2023 zeigen deutliche Hinweise auf das Vorhandensein von Mineralisierungsstilen, die das gesamte Porphyr-CRD-Spektrum beim Ziel Jackie und im gesamten Projekt Silver Lime abdecken. Das CRD-Porphyr-Projekt Silver Lime enthält beeindruckende und weit verbreitete Vorkommen von sechs Zielmetallen, einschließlich Silber, Kupfer, Zink, Blei, Gold und Molybdän, innerhalb eines 9 x 10 Kilometer großen, mineralisierten Fußabdrucks, der das Potenzial auf mehrere Lagerstätten aufweist. Die aufregenden Untersuchungsergebnisse des Oberflächenprobenahmeprogramms 2023 werden in Kürze veröffentlicht."

Abbildung 1: Die Karte zeigt die Bohrhighlights 2023 auf dem CRD-Ziel Jackie einschließlich weiterer hochgradiger Abschnitte, die während der Diamantbohrkampagnen 2022 und 2023 auf dem CRD-Porphyr-Ziel Silver Lime beobachtet wurden. Der Trend ist weiterhin in mehrere Richtungen und in der Tiefe offen.

Porphyrische Quelle der Mineralisierung in der Tiefe vermutetet

Die auf den Zielen Jackie, Gally und Pete's gefundenen auffälligen Kieseldeiche oder tafelförmige Röhren aus gebrochenem (brekziösem) Gesteinfunden sind starke Indikatoren für eine anhaltende magmatisch-hydrothermale Aktivität und das Vorhandensein eines großen, mineralisierten Porphyrs in der Tiefe. Örtlich wurden intrusive Gesteinsklasten, die dem Sulphide City Porphyry ähneln, in Kieselsteinen auf dem Pete's Target beobachtet. Weitere geochemische und geochronologische Untersuchungen sind im Gange, um die Beziehungen zwischen intrusiven Einheiten und Mineralisierungsarten auf dem gesamten Grundstück Blue zu bestimmen.

Abbildung 2: Konzeptuelles Modell für magmatische hydrothermale Brekzienröhren, um die Beziehung zwischen Kieselsteinen und ihren porphyrischen Quellen darzustellen (modifiziert nach Corbett und Leach, 1998).

Fazit: In den vergangenen 50 Jahren hat es beträchtliche Fortschritte beim Verständnis von Porphyr-, Skarn- und Karbonat-Ersatzlagerstätten gegeben, ganz besonders im Goldenen Dreieck von British Columbia. Core Assets überträgt diese Erkenntnisse konsequent auf sein Explorationsmodell. Bis dato wurden auf dem CRD-Porphyr-Projekt Silver Lime insgesamt 9.825 Meter an Erkundungs-Diamantbohrungen durchgeführt. Diese First-Pass-Bohrungen bestätigten das Vorhandensein einer hochgradigen Ag-Pb-Zn-Cu-Karbonat-Ersatzmineralisierung (CRD) in der Tiefe sowie eine weit verbreitete porphyrische Molybdän-Mineralisierung und damit verbundene mineralisierte Skarn. Die erkundete Ausdehnung des CRD-Porphyr-Projekts Silver Lime misst derzeit 10 km mal 9,5 km und weist an der Oberfläche einen durchschnittlichen Gehalt von 83 g/t Ag, 0,22 % Cu, 1,8 % Pb, 3,4 % Zn und 0,16 g/t Au (700 Proben) auf. In der kommenden Bohrsaison will Core Assets gezielt nach den porphyrischen Quellen der Mineralisierung bohren.

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Oder folgen Sie Goldinvest.de auf LinkedIn

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG i (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Core Assets halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Core Assets und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist.

Enthaltene Werte: CA21871U1057