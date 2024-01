© Foto: Ellen M. Banner - picture alliance / ASSOCIATED PRESS



Die Flut an schlechten Nachrichten zum US-Flugzeugbauer Boeing reißt nicht ab. Was ist da los?Erneut hat es bei einem Flieger des amerikanischen Flugzeugkonzern Boeing Probleme gegeben. Nur wenige Wochen, nachdem eine mitten im Flug abgerissene Türhalterung die US-Aufsichtsbehörden dazu veranlasste, die 737 MAX 9 für Inspektionen am Boden zu lassen, meldete ein anderes Modell ein weiteres Problem. Das Bugrad eines 757-Jets fiel ab und rollte weg, als die Maschine in Atlanta vor dem Start auf der Rollbahn stand, teilte die US-Flugaufsicht Federal Aviation Administration (FAA) mit. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Es ist der jüngste Rückschlag in einer ganzen Serie für den …