© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Omar Marques



Der neue PayPal-CEO wirbt vor den Earnings mit einem Innovation Day, um neue, auf künstlicher Intelligenz (KI) basierende Innovationen vorzustellen. Alex Chriss hatte zuvor für Spekulationen am Markt gesorgt.PayPal-CEO Alex Chriss hatte in der vergangenen Woche in einem Interview mit CNBC angekündigt, dass er "die Welt schockieren" wird. Wall-Street-Analysten äußern sich im Vorfeld des besagten Innovation Day am Donnerstag. Morgan-Stanley-Analyst James Faucette sagt in einem Bericht: "Wir erwarten, dass Chriss darüber sprechen wird, wie PayPal KI einsetzen will, um die Personalisierung von Verbrauchern und Händlern im Handel zu verbessern. Wir würden eine solche Technologieanwendung im …