Die schwer angeschlagenen Börsen im Reich der Mitte freuten sich am Dienstag über viel Rückenwind, nachdem die Regierung in Peking kräftige Maßnahmen zur Stützung der Märkte in Aussicht stellte. Angetrieben davon konnte auch JinkoSolar sich wieder in Richtung Norden bewegen. Eine Rallye lässt sich allerdings leider noch nicht zweifelsfrei ausrufen.Anzeige:Um knappe sieben Prozent ging es für JinkoSolar (US47759T1007) gestern aufwärts und nachdem schon der Montag grüne Vorzeichen mit sich brachte, konnten die ...

