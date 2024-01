DJ PTA-News: Aluflexpack AG: ESG-Engagement durch Verknüpfung von Nachhaltigkeitskriterien mit Konsortialkredit unterstrichen

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Reinach (pta/24.01.2024/15:45) - Aluflexpack AG (die "Gruppe"), ein führender europäischer Hersteller hochwertiger zirkulärer flexibler Verpackungs- und Barrierelösungen, hat eine Vereinbarung mit Finanzierungspartnern getroffen, gemäss derer die Leistung der Gruppe in Bezug auf Nachhaltigkeitskriterien in einen Konsortialkredit in Höhe von EUR100 Mio. integriert wird. Dies ist das erste Mal, dass die Gruppe eine Finanzierung an Nachhaltigkeitsziele knüpft.

Die Vertragsvereinbarung wurde mit Erste Group Bank AG, UniCredit Bank Austria AG und Zürcher Kantonalbank geschlossen. Die Erste Group Bank AG agiert ebenfalls als ESG-Koordinator. Gemäss der Vereinbarung wird die Zinsmarge des Konsortialkredites entsprechend der Leistung der Gruppe anhand folgender Ziele angepasst:

* Scope 1 & 2 Emissionsintensität [ 1 ] * Abfallvermeidungsquote [ 2 ] * LTIR [ 3 ]

Der CFO der Gruppe, Lukas Kothbauer, ergänzt: "Wir freuen uns sehr, einen wesentlichen Teil unserer Finanzierung an unsere Ambitionen im Bereich der Nachhaltigkeit auszurichten. Diese strategische Entscheidung steht im Einklang mit unserem Engagement zu verantwortungsbewussten Geschäftspraktiken und trägt zur langfristigen Wertschöpfung bei. Zudem werden wir weitere Initiativen im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsagenda und unserer Bestrebungen im Bereich der Dekarbonisierung ergreifen, um dem Ziel der Erreichung der Netto-Null-Emissionen näher zu kommen."

Über die Aluflexpack AG

Aluflexpack stellt flexible Verpackungs- und Barrierelösungen für Endmärkte wie Kaffee & Tee, Pharma, Tiernahrung, Süsswaren und Milchprodukte her. Fundiertes Know-How, Service-Flexibilität und Innovationskraft sind Grundlage für langjährige Kundenbeziehungen, sowohl mit lokal agierenden Unternehmen als auch mit internationalen Grossunternehmungen. Die Aluflexpack mit Hauptsitz in Reinach (AG), Schweiz, verfügt über neun Produktionsstandorte in Kroatien, Türkei, Schweiz, Frankreich und Polen. Der Mitarbeiterstand belief sich zum 30. Juni 2023 auf 1.584 Mitarbeiter.

Disclaimer

Some of the information contained in this press release may be forward-looking in nature. Such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, meaning that actual results may differ materially from those in this press release as a result of various factors. Aluflexpack AG is not obliged to publicly update or revise any forward-looking statements.

[ 1 ] Die Emissionsintensität misst die Effektivität der Dekarbonisierungsmassnahmen der Gruppe im Verhältnis zur Gesamtproduktionsleistung.

[ 2 ] Die Abfallvermeidungsquote misst wie effektiv Produktionsrückstände im Vergleich zu anderen traditionellen Entsorgungsmethoden recycelt, wiederverwendet oder verwertet werden.

[ 3 ] LTIR (Lost Time Injury Rate) misst die Anzahl der Unfälle im Betrieb im Verhältnis zu den geleisteten Arbeitsstunden.

(Ende)

Aussender: Aluflexpack AG Adresse: Alte Aarauerstrasse 11, 5734 Reinach Land: Schweiz Ansprechpartner: Akim Bogdani Tel.: +436648581138 E-Mail: ir@aluflexpack.com Website: www.aluflexpack.com

ISIN(s): CH0453226893 (Aktie) Börsen: SIX Swiss Exchange

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 24, 2024 09:45 ET (14:45 GMT)