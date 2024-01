© Foto: Uncredited - picture alliance / ASSOCIATED PRESS



Nach den erst gestern angekündigten Konjunkturmaßnahmen über zwei Billionen Yuan, packt China heute eine weitere Billion drauf. Die Märkte jubeln.Chinesische Aktien legten am Mittwoch im späten Handel zu, nachdem die Zentralbank des Landes eine baldige Lockerung der Geldpolitik angekündigt hatte, um die angeschlagene Wirtschaft weiter zu stützen. Erst am Vortag war bekannt geworden, dass China außerdem einen Stabilisierungsfonds mit einem Volumen von zwei Billionen Yuan plant. Der Gouverneur der Peoples Bank of China, Pan Gongsheng, sagte auf einer Pressekonferenz, dass der Mindestreservesatz für Banken am 5. Februar um 0,5 Prozentpunkte gesenkt werde. Die Senkung des Mindestreservesatzes, …