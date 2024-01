DJ MÄRKTE USA/Neue Rekordhochs - Netflix mit 11%-Kurssprung

NEW YORK (Dow Jones)--Die Rekordjagd an der Wall Street geht zur Wochenmitte weiter. Sowohl der S&P-500 als auch der Nasdaq-100 markierten gleich zum Start neue Allzeithochs. Der Dow bewegt sich knapp darunter. Etwas Unterstützung kommt vom Anleihemarkt, wo es für die Renditen nach unten geht. Im Fokus steht aber derzeit mehr die Berichtssaison.

Der Dow-Jones-Index gewinnt kurz nach der Eröffnung 0,4 Prozent auf 38.042 Punkte. Der S&P-500 verbessert sich um 0,5 Prozent und der Nasdaq-Composite steigt um 0,7 Prozent.

Netflix machen einen Satz um über 11 Prozent nach oben. Dass der Streaminganbieter seine Abonnentenzahl unerwartet kräftig steigerte, sorgt auch in der Breite für positive Stimmung. Netflix übertraf die eigene Prognose und verzeichnete nach eigenen Angaben sein bisher bestes viertes Quartal, was den Zuwachs an Abonnenten betrifft. Die lediglich nah an den Erwartungen liegenden Umsatz- und Gewinnkennziffern von Netflix im vierten Quartal gehen darüber fast unter.

"Das robuste US-Wirtschaftswachstum, die starken Unternehmensgewinne und die Aussichten auf niedrigere Zinsen in den USA stützen weiterhin den Aktienmarkt, obwohl die Allzeithochs und die nahezu überkauften Marktbedingungen im S&P-500 zumindest kurzfristig eine kleine Korrektur erfordern", kommentiert Swissquote das Geschehen.

Konjunkturseitig untermauern die Einkaufsmangerindizes für das Verarbeitende Gewerbe und den Servicebereich von S&P Global, dass sich die US-Wirtschaft widerstandsfähig zeigt trotz der erfolgten Zinserhöhungen. Beide Indizes sind besser als erwartet ausgefallen und gegenüber dem Vormonat gestiegen und beide - nun auch der Index für das verarbeitende Gewerbe - liegen im Expansion anzeigenden Bereich.

Texas Instruments unter Druck

Zahlen hat auch Texas Instruments (TI) vorgelegt. Der Kurs gibt um 1,8 Prozent nach, nachdem der Chiphersteller eher durchwachsen berichtet hat und dazu einen pessimistischen Ausblick gegeben hat. Für das erste Quartal prognostiziert TI einen Umsatz- und Gewinnrückgang im Vergleich zum Vorjahr.

AT&T (-1,9%) hat im vierten Quartal 2023 zwar etwas mehr umgesetzt als erwartet, beim Ergebnis jedoch die Analystenerwartungen leicht verfehlt. Abbott Laboratories verzeichnete im vierten Quartal steigende Umsätze, obwohl die Nachfrage nach den Covid-19-Tests des Unternehmens schwach blieb. Die Aktie reduziert sich um 1,3 Prozent.

Bei Boeing reißen die schlechten Nachrichten nicht ab. Nur wenige Wochen, nachdem die Flugaufsicht in den USA der 737 Max 9 Flugverbot erteilt hatte, wurde bei einem anderen Modell ein weiteres Problem gemeldet. Das Bugrad einer Boeing 757 löste sich als eine Maschine in Atlanta zum Start ansetzte. United Airlines hatte am Dienstag mitgeteilt, dass man Alternativen zu den bereits bestellten Boeing-Flugzeugen prüfe. Die Boeing-Aktie verliert 0,3 Prozent.

Ebay gewinnen 1,9 Prozent. Wie CEO Jamie Iannone in einem internen Memo ankündigte, sollen rund 9 Prozent der Vollzeitstellen wegfallen.

Dollar gibt deutlich nach

Deutlich abwärts geht es für den Dollar. Der Dollarindex büßt 0,8 Prozent ein. ING-Währungsanalyst Francesco Pesole zeigt sich davon wenig überrascht und sieht er weitere Abschläge für den Greenback. Der Dollar-Anstieg am Dienstag sei "ziemlich überraschend" gekommen, einen klaren Katalysator habe es dafür nicht gegeben. Der Anstieg der US-Marktzinsen sei ihm nicht groß genug gewesen, um die gesehene Rotation in den Dollar zu rechtfertigen, erläutert er.

Die Ölpreise ziehen um ein halbes Prozent an. Die Geopolitik stütze weitehrhin, allerdings scheine die Luft nach oben begrenzt, zumal die Ölproduktion und das Angebot von den diversen Spannungen nicht direkt betroffen seien, heißt es.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 38.042,07 +0,4% 136,62 +0,9% S&P-500 4.891,20 +0,5% 26,60 +2,5% Nasdaq-Comp. 15.533,50 +0,7% 107,55 +3,5% Nasdaq-100 17.527,04 +0,7% 122,83 +4,2% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,29 -7,6 4,36 -13,3 5 Jahre 3,99 -4,9 4,04 -0,6 7 Jahre 4,05 -4,3 4,10 8,2 10 Jahre 4,09 -4,6 4,14 21,0 30 Jahre 4,33 -3,4 4,37 36,2 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8.12 Uhr Di, 17:09 Uhr % YTD EUR/USD 1,0928 +0,7% 1,0868 1,0837 -1,1% EUR/JPY 160,40 -0,4% 160,61 160,81 +3,1% EUR/CHF 0,9410 -0,3% 0,9444 0,9441 +1,4% EUR/GBP 0,8557 +0,0% 0,8549 0,8553 -1,4% USD/JPY 146,77 -1,1% 147,79 148,41 +4,2% GBP/USD 1,2770 +0,7% 1,2711 1,2669 +0,4% USD/CNH (Offshore) 7,1465 -0,3% 7,1750 7,1748 +0,3% Bitcoin BTC/USD 39.923,55 +1,3% 39.852,87 39.053,71 -8,3% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,82 74,37 +0,6% +0,45 +3,6% Brent/ICE 79,95 79,55 +0,5% +0,40 +3,7% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 28,5 27,13 +5,1% +1,38 -15,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.031,71 2.029,28 +0,1% +2,43 -1,5% Silber (Spot) 22,88 22,43 +2,0% +0,46 -3,8% Platin (Spot) 911,20 904,00 +0,8% +7,20 -8,2% Kupfer-Future 3,88 3,79 +2,3% +0,09 -0,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

