DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 25. Januar (vorläufige Fassung)

=== 01:30 KR/SK Hynix Inc, Ergebnis 4Q 06:00 KR/Hyundai Motor Co, Ergebnis 4Q *** 07:00 FI/Nokia Corp, Jahresergebnis 07:00 CH/Givaudan SA, Jahresergebnis 07:00 CH/STMicroelectronics NV, Jahresergebnis 08:00 DE/Secunet Security Networks AG, vorläufiges Jahresergebnis 08:00 KR/LG Electronics Inc, Ergebnis 4Q 08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz November *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Januar PROGNOSE: 99 zuvor: 100 09:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Dreyer, Pk nach gemeinsamen Gespräch, Mainz. Anschließend Besuche von Unternehmen *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Januar PROGNOSE: 86,6 zuvor: 86,4 Lagebeurteilung PROGNOSE: 88,5 zuvor: 88,5 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 84,8 zuvor: 84,3 *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 10:00 DE/Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Jahresmedienkonferenz 10:00 DE/IG Metall-Vorstand, Jahrespressekonferenz der IG Metall *** 12:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 4Q *** 14:00 US/Dow Inc, Ergebnis 4Q *** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 4,50% zuvor: 4,50% Einlagensatz PROGNOSE: 4,00% zuvor: 4,00% *** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung (14:45 Pressekonferenz mit EZB-Präsidentin Lagarde) *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Dezember PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: +5,4% gg Vm *** 14:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q annualisiert PROGNOSE: +2,0% gg Vq 3. Quartal: +4,9% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,5% gg Vq 3. Quartal: +3,3% gg Vq *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Dezember *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 199.000 zuvor: 187.000 *** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Januar PROGNOSE: -11,7 Punkte zuvor: -12,7 Punkte *** 16:00 US/Neubauverkäufe Dezember PROGNOSE: +10,0% gg Vm zuvor: -12,2% gg Vm *** 17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Jahresergebnis 18:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Jahresempfang der Wirtschaft, Mainz *** 22:05 US/T-Mobile US Inc, Jahresergebnis 4Q und Gesamtjahr *** 22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 1Q *** 22:30 US/Intel Corp, Ergebnis 4Q - Markt/Folgende Index-Änderungen werden mit Handelsbeginn wirksam: + MDAX AUFNAHME - Befesa ENTNAHME - Telefonica Deutschland + SDAX AUFNAHME - Takkt ENTNAHME - Befesa + TECDAX AUFNAHME - 1&1 ENTNAHME - Telefonica Deutschland ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

January 24, 2024 10:13 ET (15:13 GMT)

