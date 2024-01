Genome & Company gibt positive Gesamtergebnisse von Phase 2 der klinischen Prüfungen der Kombination aus GEN-001 und Bavencio bekannt. Beide Therapeutika wurden auf dem Poster über Magenkrebs-Behandlung auf der ASCO Gastrointestinal Cancers Symposium (GI)

Die Ergebnisse zeigten Teilreaktionen bei sieben von 42 Patienten

Bei drei von acht vorab mit Immuntherapie behandelten Patienten waren Teilreaktionen zu beobachten

SEOUL, Südkorea, 24. Januar 2024 /PRNewswire/ -- Genome & Company (KOSDAQ: 314130), ein führendes Biotechnologie-Unternehmen in der Entwicklung klinischer Phasen von Mikrobiom-Therapien, kündigte am 18. Januar die Präsentation eines Posters über die günstigen Gesamtergebnisse von Phase 2 der klinischen Prüfungen (NCT05419362) seiner Mikrobiom-Immuntherapie für Magenkrebs, GEN-001, beim Gastrointestinal Cancers Symposium (ASCO GI 2024) der American Society of Clinical Oncology an.

GEN- 001 ist ein oral verabreichtes Therapeutikum und umfasst einen einzigen Stamm von Lactococcus lactis. Die zweite Phase der klinischen Versuche mit Magenkrebs kombinierte GEN-001 mit Avelumab (Bavencio®); Letzteres entwickelt und vertrieben von der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland.

Bei sieben der 42 Patienten, die an Phase 2 der klinischen Versuche teilnahmen, waren in der Wirksamkeitsauswertung Teilreaktionen (Englisch PRs) zu beobachten. Drei der acht vorher mit Immuntherapie behandelten Patienten (von insgesamt 42) zeigten Teilergebnisse (die Gesamt-Reaktionsrate ORR betrug 37,5 %).

Darüber hinaus ergaben sich insgesamt eine mittlere progressionsfreie Überlebenszeit (PFS) von 1,7 Monaten und eine mittlere Gesamtüberlebenszeit (OS) von 7,9 Monaten.

Prof. Jeeyun Lee (M.D.) von der Abteilung für Hämato-Onkologie am Samsung Medical Center, die koordinierende Forscherin dieser Studie, erklärte: "Für Patienten mit metastatischem Magenkrebs stehen nur begrenzte Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung. Die Kombination aus GEN-001 und Avelumab zeigte günstige therapeutische Wirkungen und verlängerte die Überlebenszeit." Insbesondere bei PD-L1-positiven Patienten, die auf eine vorherige Immuntherapie nicht angesprochen hatten, ist die Gesamt-Reaktionsrate (ORR) von 37,5 % vielversprechend. Wir möchten diese Ergebnisse in nachfolgenden klinischen Studien weiter bestätigen und so diese Therapie als gangbare Drittlinienbehandlung nachweisen. Begeistert fügte sie hinzu: "Wir sind angetan darüber, dass diese klinische Studie erstmals das Potenzial von Mikrobiom-Therapien zur Behandlung von Magenkrebs aufzeigt."

Dr. Jisoo Pae, der CEO von Genome & Company, sagte: "Wir planen eine zukünftige Entwicklungsstrategie, die sich auf weiterführende Daten über Reaktionsdauern, Biomarker-Analysen und Gesamtüberlebenszeiten stützt."