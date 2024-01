Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM) kündigte heute die Ausschüttung einer vierteljährlichen Bardividende von 0,80 US-Dollar pro Stammaktie an. Diese wird am 21. März 2024 an die zum Geschäftsschluss am 29. Februar 2024 eingetragenen Aktieninhaber ausgezahlt.

Über Qualcomm

Qualcomm schafft die Voraussetzungen für eine Welt, in der jede, jeder und alles intelligent vernetzt sein kann. Unsere einheitliche Technologie-Roadmap ermöglicht es uns, die Technologien, die die mobile Revolution eingeleitet haben, effizient zu skalieren einschließlich fortschrittlicher Konnektivität, leistungsstarker, stromsparender Rechenleistung, geräteinterner Intelligenz und mehr für die nächste Generation vernetzter intelligenter Geräte in allen Branchen. Die Innovationen von Qualcomm und unsere Snapdragon-Plattformfamilie tragen dazu bei, Cloud-Edge-Konvergenz zu ermöglichen, Branchen zu transformieren, die digitale Wirtschaft zu beschleunigen und die Art und Weise, wie wir die Welt erleben, zum Wohle der Allgemeinheit zu revolutionieren.

Qualcomm Incorporated umfasst unser Lizenzgeschäft QTL und den größten Teil unseres Patentportfolios. Qualcomm Technologies, Inc., eine Tochtergesellschaft von Qualcomm Incorporated, betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Wesentlichen alle unsere Engineering-, Forschungs- und Entwicklungsfunktionen sowie im Wesentlichen alle unsere Produkt- und Dienstleistungsgeschäfte, einschließlich unseres QCT-Halbleitergeschäfts. Produkte der Marken Snapdragon und Qualcomm sind Produkte von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften. Die patentierten Technologien von Qualcomm werden von Qualcomm Incorporated lizenziert. Für weitere Informationen besuchen Sie www.qualcomm.com.

