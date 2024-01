© Foto: Richard Drew - picture alliance / ASSOCIATED PRESS



Nach einer kurzen Pause ist David Einhorn von Greenlight Capital wieder am Aktienmarkt aktiv. Neben einer Warnung kündigt sein Hedgefonds auch eine geheimnisvolle Wette an.Der Hype um die heißesten Aktien des Marktes habe im vierten Quartal gefährliche Ausmaße angenommen, so David Einhorn in einem Investorenbrief. Greenlight hat im Jahr 2023 einen Nettogewinn von 22,1 Prozent erzielt und blieb damit hinter der Rendite des S&P 500 von 24,2 Prozent zurück. Der Hedgefonds war auf dem besten Weg, den Referenzindex zu schlagen, bis zu den letzten Monaten des Jahres, als "der Markt abhob und die meisten unserer Short-Bücher schlecht abschnitten", so Einhorn. "Für die spekulativsten Aktien kehrten …