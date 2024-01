Nexo AG und ihre Tochtergesellschaften haben eine ICSID-Schiedsklage in Höhe von mehr als 3 Mrd. USD gegen die Republik Bulgarien eingereicht, um Schadenersatz und entgangene Geschäftschancen zu erhalten, die durch die ungerechtfertigten und politisch motivierten Maßnahmen des Landes gegen das Unternehmen und seine Führungskräfte verursacht wurden, zu denen auch ungerechtfertigte und repressive strafrechtliche Ermittlungen gehörten, die anschließend wegen mangelnder Begründetheit eingestellt wurden. Die Nexo AG und ihre Tochtergesellschaften werden von der US-amerikanischen Anwaltskanzlei Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP vertreten, und die Klage wird beim Sekretariat des Internationalen Zentrums zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten (ICSID) der Weltbank in Washington, DC, eingereicht.

Am 21. Dezember 2023 wurden die Nexo-Unternehmen und ihr Management von jeglichem Fehlverhalten freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft Sofia kam zu dem Schluss, dass keine Straftaten begangen worden waren und stellte das Strafverfahren gegen das Nexo-Management, einschließlich Kosta Kantchev, Antoni Trenchev, Kalin Metodiev und Trayan Nikolov, ein.

"Wir freuen uns darauf, unsere Mandanten in der nächsten Phase dieses Kampfes um Gerechtigkeit zu vertreten", sagte Deborah Ruff, Leiterin der Pillsbury-Schiedsgerichtsabteilung. Matthew Oresman, Managing Partner des Londoner Büros von Pillsbury, sagte: "Nachdem wir den Fall eingehend geprüft haben, glauben wir an die Stärke der Klage von Nexo."

Als unmittelbare Folge des politisch motivierten Angriffs der bulgarischen Generalstaatsanwaltschaft im Januar 2023 wurden die Marke und der Ruf von Nexo beschädigt, lukrative Geschäftsmöglichkeiten gingen verloren, die Investitionen der Nexo AG in Bulgarien wurden geschädigt und mehrere der geplanten Geschäftsaktivitäten von Nexo, von denen nachfolgend Beispiele aufgeführt sind, wurden durch die Anschuldigungen beeinträchtigt und mussten aufgegeben werden:

Nexo hatte mit drei führenden US-Investmentbanken an einer Finanzierungsrunde und einem Börsengang an einer großen US-Börse gearbeitet, mit einer indikativen Bewertung zwischen 8 und 12 Mrd. USD

Nexo stand kurz vor der Unterzeichnung einer mehrjährigen strategischen Allianz mit einem großen europäischen Fußballverein, die dem Unternehmen die Möglichkeit gibt, seine über 330 Mio. Fans auf der ganzen Welt zu erreichen. Diese Partnerschaft hätte Nexo zum offiziellen digitalen Portemonnaie und Hauptpartner des Clubs gemacht. Die Einführung einer innovativen Zahlungskarte mit Club-Branding war in Arbeit ein Wendepunkt sowohl für Nexo als auch für die Blockchain-Branche, da sie Millionen von Nutzern einen sofortigen Einstieg in die schnell wachsende digitale Anlageklasse ermöglicht hätte.

die dem Unternehmen die Möglichkeit gibt, seine über 330 Mio. Fans auf der ganzen Welt zu erreichen. Diese Partnerschaft hätte Nexo zum offiziellen digitalen Portemonnaie und Hauptpartner des Clubs gemacht. Die Einführung ein Wendepunkt sowohl für Nexo als auch für die Blockchain-Branche, da sie Millionen von Nutzern einen sofortigen Einstieg in die schnell wachsende digitale Anlageklasse ermöglicht hätte. Der Ruf und die Marke von Nexo wurden beschädigt, was zu einer Fülle von verpassten Gelegenheiten und entgangenen Einnahmen sowie zur Zerstörung des Unternehmenswertes führte.

"Trotz der ungerechtfertigten Angriffe der bulgarischen Behörden im Januar 2023, die der gesamten Nexo-Gruppe einen hohen Tribut abverlangt haben, konnten wir unseren Geschäftsbetrieb aufrechterhalten", sagte Antoni Trenchev, Mitbegründer von Nexo, "allerdings wurde unser Wachstumspfad verlangsamt und Chancen wurden vertan oder erheblich verzögert. Ich persönlich habe vor 10 Monaten versprochen, dass wir alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen werden, um eine finanzielle Entschädigung für Nexo zu erreichen. Jetzt, da die bulgarische Staatsanwaltschaft selbst uns endlich entlastet hat, ist es an der Zeit, dass wir unsere Klage einreichen und eine Entschädigung für den enormen Ruf- und Finanzschaden erhalten. Wir hoffen, dass wir den Machthabern mit unseren Aktionen zeigen können, dass Handlungen Konsequenzen haben und hoffentlich eine solche unnötige Wertvernichtung in Zukunft verhindern. Wir glauben, dass dies eine Rechtfertigung für Nexo sein wird, aber auch für alle guten Akteure im Blockchain-Bereich, die in den letzten zwei Jahren von mehreren Seiten angegriffen wurden."

Über Nexo

Nexo ist das weltweit führende Institut für digitale Vermögenswerte. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Wert und den Nutzen digitaler Vermögenswerte zu maximieren, indem es eine umfassende Produktpalette anbietet, die fortschrittliche Handelslösungen für private und institutionelle Kunden, die Aggregation von Liquidität von führenden Handelsplätzen und steuerlich günstige, durch Vermögenswerte gesicherte Kreditlinien umfasst. Im Jahr 2022 gründete das Unternehmen seinen Investment-Arm Nexo Ventures, der inzwischen über 60 Portfolio-Unternehmen umfasst. Nexo hat mehr als 130 Milliarden Dollar für mehr als 6 Mio. zufriedene Nutzer auf der ganzen Welt verarbeitet.

Nähere Informationen unter nexo.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240124466646/de/

Contacts:

Medien: pr@nexo.com