ProAmpac, ein führendes Unternehmen im Bereich flexibler Verpackungen und Materialwissenschaft, gibt die Einführung von ProActive Intelligence Moisture Protect (MP-1000), einer zum Patent angemeldeten, bahnbrechenden feuchtigkeitsadsorbierenden Technologie bekannt, die den Einsatz von Trockenmittelpaketen überflüssig macht. MP-1000-Plattformen verwenden Aptar's CSP Technologies' 3-Phase Activ-Polymer Plattformtechnologie, um den Feuchtigkeitsgehalt im Kopfraum der Verpackung zu senken, was sie ideal für Anwendungen macht, die eine optimale Feuchtigkeitskontrolle erfordern, wie z. B. Point-of-Care-Diagnosekits, Probiotika mit Lebendkulturen und hygroskopische, pulverförmige Lebensmittelprodukte.

"Wir freuen uns, die Moisture Protect MP-1000 Plattformen auf den Markt zu bringen, die neueste Ergänzung der ProActive Intelligence Produktlinie. Dieses innovative Produkt hat eine hohe feuchtigkeitsadsorbierende Kapazität und wird den Feuchtigkeitsschutz in flexiblen Verpackungen revolutionieren. Unsere umfangreiche materialwissenschaftliche Arbeit und die exklusive Zusammenarbeit mit Aptar CSP Technologies haben es uns ermöglicht, die neuesten aktiven Verpackungsprodukte auf den Markt zu bringen", sagt Hesam Tabatabaei, Senior Vice President of Global Product Development and Innovation bei ProAmpac.

"Wir freuen uns, mit ProAmpac diese neue Plattform für aktive Materiallösungen vorzustellen. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, die Art und Weise, wie aktive Verpackungen geliefert werden, zu verändern und unerfüllte Bedürfnisse zu erfüllen, indem wir dem Markt eine vollständig integrierte, flexible, mehrschichtige Folienlösung anbieten, die auf der bewährten Activ-Polymer-Technologie von CSP basiert", sagte Badre Hammond, Vice President Global Commercial Operations und GM APAC von Aptar CSP Technologies.

Die MP-1000 Plattformen bieten eine Reihe von Vorteilen, wie z. B. das Entfernen von Beuteln, die Reduzierung von Ausfallzeiten, die Verbesserung der Produktqualität/Textur durch Vermeidung von Klumpenbildung und die Minimierung von Produktabfällen durch Verlängerung der Haltbarkeit. Bei Probiotika und hygroskopischen Lebensmitteln adsorbiert die Lösung nicht nur überschüssige Feuchtigkeit im Kopfraum der Verpackung, sondern schützt auch den Inhalt vor Feuchtigkeit, die normalerweise entsteht, wenn Feuchtigkeitsmoleküle die Verpackung passieren.

"Der MP-1000 bietet maßgeschneiderten Schutz des Mikroklimas mit unterschiedlichen Feuchtekapazitäten, um den verschiedenen Produktanforderungen gerecht zu werden. Unsere hochmoderne Technologie verfügt über hervorragende Siegeleigenschaften und läuft auf Hochgeschwindigkeits-Form-Füll-Siegelgeräten, wodurch die Produktintegrität und die Kompatibilität mit bestehenden flexiblen Verpackungsanlagen gewährleistet wird", sagt Sam Kessler, Senior Innovation Engineer for Active/Intelligent Packaging bei ProAmpac.

Über ProAmpac

ProAmpac ist ein Weltmarktführer im Bereich flexible Verpackungen mit einem umfangreichen Produktangebot. Wir bieten kreative Verpackungslösungen, branchenführenden Kundenservice und prämierte Innovationen für einen heterogenen globalen Markt. Der Nachhaltigkeitsansatz von ProAmpac ProActive Sustainability umfasst innovative nachhaltige flexible Verpackungsprodukte, die unseren Kunden bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele unterstützen. Unsere Arbeit wird von fünf Grundwerten geleitet, die die Basis für unseren Erfolg bilden: Integrität, Intensität, Innovation, Engagement und Wirkung. Das in Cincinnati ansässige Unternehmen ProAmpac ist im Besitz von Pritzker Private Capital sowie dem Management und Co-Investoren. Weitere Informationen erhalten Sie unter ProAmpac.com oder wenden Sie sich an Media@ProAmpac.com.

Über Pritzker Private Capital

Pritzker Private Capital arbeitet mit mittelständischen Unternehmen mit Sitz in Nordamerika zusammen, die führend in den Bereichen Industrieprodukte und Dienstleistungen sind. Die differenzierte, langfristige Kapitalbasis des Unternehmens ermöglicht eine effiziente Entscheidungsfindung, bietet eine große Flexibilität bei der Transaktionsstruktur und dem Investitionshorizont und gewährleistet eine Ausrichtung auf die Interessen aller Stakeholder. Pritzker Private Capital baut Unternehmen langfristig auf und ist ein idealer Partner für Unternehmer und Familienunternehmen. Pritzker Private Capital gehört zu den Unterzeichnern der Principles for Responsible Investment (PRI) der Vereinten Nationen. Weitere Informationen erhalten Sie unter PPCPartners.com.

