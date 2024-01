© Foto: Tesla © 2023



Die bereits seit Wochen unter Druck stehende Aktie von Tesla dürfte neuen Gegenwind erhalten. Die am Abend vorgelegten Zahlen liegen unter den Erwartungen des Marktes und dürften kaum geeignet sein, das Blatt zu wenden.Hinweis der Redaktion: Die Besprechung der Quartalszahlen von Tesla, IBM und ServiceNow kann heute Abend in der wallstreetONLINE Börsenlounge auch live (bis etwa 22:45 Uhr) mitverfolgt werden. Zum Video von unseren Experten Markus Weingran und Stefan Klotter geht es hier entlang: wO Börsenlounge Late Night Edition. Schon vor den nach Börsenschluss vorgelegten Zahlen hat Tesla für Schlagzeilen gesorgt, laut eines Berichts von Reuters arbeitet das Unternehmen an einem …