SmartUI SDK von LambdaTest lässt sich nahtlos in Ihre bestehenden Testsuiten integrieren und ermöglicht es den Benutzern, Screenshots browserübergreifend zu erfassen, zu vergleichen und zu analysieren und so die Testeffizienz zu steigern.

LambdaTest, eine führende Cloud-basierte Unified-Testing-Plattform, gab die Einführung ihres SmartUI SDK bekannt. Dieses Tool vereinfacht visuelle Regressionstests für seine Benutzer mit nur einem Klick und findet visuelle UI-Regressionsfehler leicht mit Hilfe von Smart Testing.

SmartUI SDK lässt sich nahtlos in bestehende Testsuiten integrieren und verändert den Ansatz für visuelle Regressionstests. Mit dieser robusten Lösung können Benutzer mühelos Screenshots in verschiedenen Browsern und Auflösungen erfassen, vergleichen und analysieren und so eine umfassende Abdeckung und Genauigkeit bei visuellen Tests sicherstellen.

Das SmartUI Dashboard ist ein leistungsfähiges Werkzeug, um Abweichungen von den vorhandenen Basis-Screenshots zu erkennen.

Das SmartUI SDK von LambdaTest bringt erhebliche Vorteile für den Testprozess mit sich, die sich vor allem auf drei Bereiche auswirken:

Reduzierte Testausführungszeit:

SmartUI SDK verkürzt die Testausführungszeit erheblich, erhöht die Effizienz und beschleunigt die Release-Zyklen.

Die Benutzer profitieren von einer besseren Nutzung der Testressourcen, was eine optimierte und ressourcenschonende Testumgebung gewährleistet.

Die Wartung verschiedener Konfigurationen wird reduziert und die Konfiguration kann einfach mit grundlegenden Änderungen vorgenommen werden, anstatt die komplette Verkabelung von Testsuiten zu ändern.

Mayank Bhola, Head of Product und Mitbegründer von LambdaTest, sagte: "Wir freuen uns, die Markteinführung von SmartUI SDK bekannt zu geben, das die entscheidenden Herausforderungen unserer Benutzer bei visuellen Regressionstests angeht. Durch die Verkürzung der Testausführungszeit und die Optimierung der Testressourcen entspricht SmartUI SDK unserem Bestreben, innovative Lösungen anzubieten, die unseren Benutzern nahtlose und effiziente Testprozesse ermöglichen."

Für weitere Details zum SmartUI SDK: https://www.lambdatest.com/support/docs/smartui-selenium-js-sdk/

Über LambdaTest

LambdaTest ist eine intelligente und kanalübergreifende Ausführungsumgebung für Unternehmen, die Unternehmen dabei hilft, die Zeit bis zur Markteinführung durch Just in Time Test Orchestration (JITTO) drastisch zu verkürzen und so qualitativ hochwertige Releases und eine beschleunigte digitale Transformation sicherzustellen. Mehr als 10.000+ Unternehmenskunden und mehr als 2 Millionen Benutzer in über 130 Ländern vertrauen auf LambdaTest für ihre Testanforderungen.

Browser App Testing Cloud ermöglicht es Benutzern, sowohl manuelle als auch automatisierte Tests von Web- und mobilen Apps über mehr als 3000 verschiedene Browser, reale Geräte und Betriebssystemumgebungen hinweg durchzuführen.

HyperExecute hilft Kunden dabei, Testgrids in der Cloud für jedes Framework und jede Programmiersprache blitzschnell auszuführen und zu orchestrieren, um die Zeit für Qualitätstests zu reduzieren und Entwicklern dabei zu helfen, Software schneller zu erstellen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://lambdatest.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240124438091/de/

Contacts:

Kontaktieren Sie die Pressestelle von LambdaTest: press@lambdatest.com