Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von End-to-End-Support für Software, Produkte und Dienstleistungen für Unternehmen, der führende Drittanbieter von Support für Oracle- und SAP-Software sowie ein Salesforce- und AWS-Partner, feiert zehn erfolgreiche Jahre seit dem Start seiner Aktivitäten in Japan. Die Erreichung dieses Meilensteins wurde mit der Eröffnung eines neuen und erweiterten Büros in Tokio gefeiert, das gebaut wurde, um eine wachsende Zahl von Mitarbeitern aufzunehmen und als Zentrum für strategische Treffen mit Führungskräften und fast 400 Kunden zu dienen.

"Von unserem ersten und immer noch hochbegeisterten Kunden bis hin zu mittlerweile Hunderten in ganz Japan in fast allen Branchen, einschließlich angesehener Markennamen, deren Geschichte in der Region ein Jahrhundert zurückreicht, sind wir zutiefst dankbar für das Vertrauen, das Rimini Street entgegengebracht wird. Da wir uns vom ersten Tag an bis heute 10 Jahre lang fortwährend entwickelt haben, bleibt unser Engagement, Außergewöhnliches zu liefern, so stark wie eh und je", sagte Seth Ravin, Präsident und CEO von Rimini Street. "Unsere Vision, der angesehenste und vertrauenswürdigste IT-Partner zu werden, und unser anhaltender Erfolg in Japan spiegeln unser unerschütterliches Engagement für Exzellenz, Innovation und unsere Mitarbeiter wider."

Rimini Street baut eine Gemeinschaft von Führungskräften auf, die in die Zukunft Japans investieren

Im letzten Jahrzehnt und seit 2015 hat sich Rimini Street unter der Führung des GVP und regionalen General Managers für Japan, Yorio Wakisaka, als Vordenker und vertrauenswürdiger Partner von IT- und Finanzmanagern etabliert. Ein Beispiel dafür ist das kürzlich in Tokio veranstaltete Street Smart-Programm, bei dem 200 einflussreiche CxOs und IT-Führungskräfte bei einem einzigen Treffen zusammenkamen; die Region dient weiterhin als unschätzbar wertvolle Plattform für Vordenker und bedeutende Peer-to-Peer-Verbindungen.

"Unser erstes Kundentreffen fand in einem kleinen Restaurant in vertraulicher Atmosphäre statt, wo wir entspannt Gespräche führen und Ideen austauschen konnten. Mittlerweile gelten unsere Street Smart-Veranstaltungen als jährliche Pflichtveranstaltungen für unsere Kunden und geladenen Gäste sowohl in Tokio als auch in Osaka. Wir freuen uns und sind begeistert davon, wie die Geschäftswelt sich Street Smart zu eigen gemacht hat und Titel und Wettbewerbsgrenzen beiseite lässt, um ihr Wissen zu erweitern, komplexe IT-Herausforderungen zu lösen und gemeinsam die Zukunft Japans mithilfe der Technologie zu beleben", sagte Wakisaka.

Attraktiv für Top-Talente durch die Anziehungskraft einer außergewöhnlichen Kultur

Die Kernwerte von Rimini Street, bekannt als die 4Cs "Company, Clients, Colleagues, and Community" (Unternehmen, Kunden, Kollegen und Gemeinschaft) sind im gesamten Unternehmen weltweit tief verankert, wobei jede Region die Werte auf die Weise einbezieht, die in ihrer Region am besten wirkt. Das dynamische und unterstützende Arbeitsumfeld bei Rimini Street Japan wurde mit zahlreichen Auszeichnungen für seine Arbeitsplatzkultur gewürdigt und hat seit der ersten Teilnahme am Programm im Jahr 2022 zum zweiten Mal in Folge die prestigeträchtige Great Place to Work-Zertifizierung erhalten.

Ein wesentlicher Aspekt des außergewöhnlichen Arbeitsumfelds von Rimini Street besteht in dem Vorteil einer flexiblen 4-Tage-Woche, die den Mitarbeitern zusätzliche Zeit lässt, sich auf ihr Wohlbefinden und die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben zu konzentrieren. Seit der Einführung des Programms im Juli 2022 haben die Mitarbeiter von Rimini Street Japan weiterhin rund um die Uhr einen außergewöhnlichen Kundenservice geleistet, was zu der hervorragenden Kundenzufriedenheitsbewertung des Unternehmens mit 4,9 von 5,0 Punkten bei abgeschlossenen Fällen beigetragen hat. Dabei hat die Beantwortung von Prioritätsfällen durch einen fest zugeordneten und namentlich bekannt gemachten Ingenieur in der Landessprache durchschnittlich weniger als 2 Minuten gedauert.

"Es ist eine einfache Gleichung: Zufriedene Mitarbeiter gemeinsames Ziel zufriedene Kunden. Dies ist unsere Formel, die uns hilft, Top-Talente anzuziehen und zu halten, Außergewöhnliches zu leisten und unseren Kundenstamm Jahr für Jahr weiter zu vergrößern", sagte Tomonori Oku, Vizepräsident von Japan Service Delivery. "Unsere brillanten Ingenieure zu leiten und unglaubliche Berichte darüber zu sammeln, wie wir unseren Kunden täglich einen enormen Mehrwert bieten, ist wirklich äußerst beeindruckend."

Teilen von RMNI LOVE eine Spende, eine Freiwilligenveranstaltung nach der anderen

Die Rimini Street Foundation, das eigenfinanzierte philanthropische Programm des Unternehmens, wurde 2015 ins Leben gerufen, um bedürftigen Gemeinden etwas zurückzugeben. Es wird vom Global Steering Committee betrieben, das die vielfältige Belegschaft von Rimini Street vertritt. Schon seit der Gründung haben sich Mitarbeiter von Rimini Street Japan zusammengefunden, um unvergessliche freiwillige Team-Aktivitäten zu starten und über das Employee Directed Grant Program Geld- und Sachspenden bereitzustellen.

"Unsere Mitarbeiter sind eingeladen, ihre bevorzugten Wohltätigkeitsorganisationen über das Employee Directed Grant Program zu nominieren, was uns ermöglicht, die Bedürfnisse unserer Gemeinschaft auf eine einzigartige Weise zu vertreten. Dies hat dazu geführt, dass erhebliche Mittel an regionale gemeinnützige Wohltätigkeitsorganisationen geflossen sind, darunter Organisationen, die Familien den Zugang zu nahrhaften Mahlzeiten ermöglichen, Arbeitsplätze für Menschen mit Sehbehinderungen schaffen und vieles mehr. Jede Spende und jeder Event ist für mich eine Erinnerung, die ich im Herzen trage", sagte Reiko Osugi, ehemaliges Vorstandsmitglied der Rimini Street Foundation und Vertriebsleiterin bei Rimini Street.

Im Jahr 2023 wurde Rimini Street Japan als Gastgeber des jährlichen RMNI LOVE Grant Program des Unternehmens ausgewählt, in dessen Rahmen 50.000 US-Dollar an Wohltätigkeitsorganisationen in der Region gespendet werden, die uns auf dem gemeinsamen Weg voranbringen "die Welt besser zu hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben".

"Wenn ich auf die zehn Jahre Erfolg in der Region zurückblicke, könnte ich nicht stolzer auf das sein, was wir als Team erreicht haben. Unsere Geschichte fängt ja gerade erst an, ebenso wie unser Wachstum, und wir können es kaum erwarten, viele weitere Meilensteine mit unserer japanischen Community zu teilen, beginnend mit einer Einladung zu einer Besichtigung unseres neuen Büros im obersten Stockwerk des Gate City Ohsaki-Gebäudes!" sagte Ravin.

