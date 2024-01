Bitcoin News: Top-Analyst mit neuer Prognose! Dann erreicht BTC das Rekordhoch

Während der breite Markt weiter konsolidiert und sich beim Bitcoin zumindest eine kurze Verschnaufspause anbietet, gibt es auch Analysten, die besonnen in die Zukunft von BTC blicken. Zunächst einmal sehen wir an den Candlesticks im folgenden Tageschart eine nachlassende Verkaufsdynamik. Nichtsdestotrotz signalisiert diese Konstellation noch keine Trendwende. Insoweit könnte vor dem Wochenende auch ein weiteres Mal Dynamik aufkommen. Mit leichten Kursgewinnen vom Verlaufstief hat sich der Bitcoin Kurs zumindest vorerst oberhalb von 40.000 US-Dollar stabilisiert.

Im 4-Stunden-Chart sehen wir ein zuletzt sich wiederholendes Muster. Nachdem der Bitcoin Kurs die untere Begrenzung der Bollinger-Bänder durchkreuzte, gab es eine positive Marktreaktion. Diese stellte sich jedoch nicht im stark bullischen Kurssprung dar. Vielmehr gab es eine Konsolidierung auf dem gleichen Niveau, während der Bitcoin Kurs von den jeweiligen Tiefs moderat gewann. Aktuell sehen wir erneut eine derartige Vorgehensweise, den historischen Mustern der letzten Tage folgend, könnte im Anschluss wieder Verkaufsdruck aufkommen. Auch sehen wir im 4-Stunden-Chart einen markttechnisch intakten Abwärtstrend. Hier würde sich das Chartbild erst wieder oberhalb von 41.500 US-Dollar aufhellen.

Bitcoin Analyse: Dann wird BTC auf Rekordhoch explodieren

Der Krypto-Analyst ali-charts hat sich nun die vergangenen Bitcoin-Zyklen angeschaut, um die potenziell weitere Entwicklung der aktuellen Marktphase zu antizipieren. Dabei geht es gar nicht um kurzfristige Rücksetzer oder weitere Korrekturen. Diese sind weiterhin möglich und mitunter sogar wahrscheinlich. Dennoch kann es Anlegern helfen, sich auf das Big Picture zu konzentrieren. Wenn die typischen Bitcoin-Zyklen Fortsetzung finden, hätte BTC noch rund 600 Tage bullisches Momentum vor sich. Damit könnte der Bullenmarkt noch eine dramatische Fortsetzung finden und dann rund um den Oktober 2025 der Bitcoin sein Allzeithoch markieren.

If Bitcoin mirrors past bull runs (2015-2018 & 2018-2022) from their respective market bottoms, projections suggest the next market peak could land around October 2025.



This implies $BTC still has 600 days of bullish momentum ahead! pic.twitter.com/hD3ApOg347 - Ali (@ali_charts) January 24, 2024

Ergo ist es wenig verwunderlich, dass der Bitcoin Kurs nicht linear in eine Richtung läuft, sondern immer wieder Marktphasen Korrekturen bedingen, in denen der gesamte Investmentcase mitunter in Frage gestellt wird.

Auch die Analysten von Cryptonary bezeichne diese Rücksetzer als "Buying Season". Wenn Bitcoin und Altcoins in einem gesamt bullischen Umfeld um 10-30 Prozent korrigieren, ist es an der Zeit, einzusteigen.

Crypto dips are for buying season..



Every time the markets pulls back 10-30%, you need to have $$$ ready to deploy. - Cryptonary (@cryptonary) January 24, 2024

Zur Information: Der Bitcoin hat von seinem Verlaufshoch bei rund 49.000 US-Dollar mittlerweile fast 20 Prozent eingebüßt.

Bitcoin-Marktdominanz stagniert: Trendwende in Sicht?

Während in den letzten sieben Tagen der Bitcoin Kurs um rund 6 Prozent fällt, waren Altcoins erneut schwächer. Dies führte zu einer leichten Erholung der Marktdominanz von Bitcoin. Dennoch gab es zuletzt tendenziell Stärke bei den Altcoins. Viele Trader sehen eine neue Altcoin-Saison und die Bitcoin-Marktdominanz temporär schwinden. Hier können Anleger die Bitcoin Marktdominanz im Auge behalten, um eine Verschiebung des Sentiments zu eruieren. Denn der folgende Chart zeigt eine gewisse Stagnation. Die Dynamik der Aufwärtstrends seit Ende 2022 ging zuletzt verloren.

Dennoch zeigte sich eben zuletzt diese Stärke noch nicht ausgeprägt. In der letzten Woche ist der Dogecoin sogar noch einer der Altcoins in der Top 10, der am besten abschneidet. Gibt es also relative Stärke zunächst bei Meme-Coins?

Möglicherweise indizieren die jüngsten Entwicklungen zunächst eine neue Meme-Coin-Saison, wenn spekulatives Kapital wieder risikobereiter in den Markt geht.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.