TERMINE UNTERNEHMEN

01:30 KOR: Hynix, Q4-Zahlen

06:00 CHE: Givaudan, Ergebnis 2023

06:00 CHE: Schlatter, Umsatz/Auftragseingang 2023

07:00 CHE: Emmi, Umsatz 2023

07:00 CHE: STMicroelectronics, Jahreszahlen

07:00 FIN: Nokia, Jahreszahlen

08:00 DEU: Secunet Security Networks, vorläufige Jahreszahlen 08:00 SWE: Sandvik, Jahreszahlen

12:00 USA: Dow, Q4-Zahlen

13:00 USA: American Airlines, Q4-Zahlen

13:00 USA: Blackstone, Q4-Zahlen

17:45 FRA: LVMH, Jahreszahlen

22:00 USA: Intel, Q4-Zahlen

22:00 USA: Visa, Q4-Zahlen

22:05 USA: T-Mobile US, Q4-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DNK: Tryg, Jahreszahlen

SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Jahreszahlen

USA: Comcast, Q4-Zahlen

USA: Northrop Grumman, Q4-Zahlen

USA: Southwest Airlines, Q4-Zahlen

USA: Blackstone, Q4-Zahlen

USA: Valero Energy, Q4-Zahlen

USA: Weyerhaeuser Co, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 12/23 (endgültig) 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 12/23

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz) 11/23 08:45 FRA: Geschäftsklima 1/24

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 1/24

09:00 ESP: Erzeugerpreise 12/23

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 1/24

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

12:00 TRK: Zentralbank, Zinsentscheid

14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.45 h Pk mit Notenbank-Präsidentin Christine Lagarde) 14:30 USA: DFNA-Index 12/23

14:30 USA: BIP Q4/23 (1. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q4/23 (vorab)

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 12/23 (vorab)

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 12/23 (vorab) 14:30 USA: CFNA-Index 12/23

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:00 BEL: Geschäftsklima 1/24

16:00 USA: Neubauverkäufe 12/23



SONSTIGE TERMINE

08:15 BEL: Informelles Treffen der EU-Innenminister

Die Innenministerinnen und -minister der EU-Staaten wollen über den Stand der Asylreform, die Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen und den Kampf gegen Drogenhandel diskutieren. + 17.20 Pk



09:30 LUX: Mündliche Verhandlung vor dem EU-Gericht zum Euro-Zinsderivatekartell

09:30 LUX: EuGH-Urteil zu Markenschutz von Audi bei Ersatzteilen

09:30 LUX: EuGH-Urteil zum immateriellen Schadenersatz bei Datenschutzverstößen bei Media Markt

09:30 LUX: EuGH-Urteil zur Ausgleichszahlung bei Flugverspätung

10:00 DEU: Digitale Jahresmedienkonferenz des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) Mit GDV-Präsident Norbert Rollinger und GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Vorstellung der Geschäftsergebnisse des Jahres 2023 aus den Sparten Lebensversicherung, Schaden- und Unfallversicherung sowie Private Krankenversicherung und Ausblick auf das Geschäftsjahr 2024.

10:00 DEU: Jahres-Pk IG Metall mit Details zu Mitgliederentwicklung und Finanzen

11:00 DEU: Pk zur weltgrößten Spielwarenmesse in Nürnberg Hersteller werden dort vom 30. Januar bis 3. Februar ihre Neuheiten präsentieren. Die Veranstalter erwarten mehr als 2000 Aussteller aus fast 70 Ländern.

11:30 DEU: Online-Vorstellung OECD-Bericht zu Sorgfaltspflichten für nachhaltige Lieferketten in der Agrarwirtschaft in den G7-Staaten des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft und OECD Centre for Responsible Business Conduct

18:00 DEU: Jahresempfang Wirtschaft 2024 der Industrie- und Handelskammer für Rheinhessen mit dem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck als Gast

LUX: Schlussanträge am EuGH zur Zulässigkeit von Verbandsklagen gegen Meta wegen Datenschutzverstößen

DEU: Fortsetzung Internationale Grüne Woche (19. bis 28. Januar) °



