AUSTIN (dpa-AFX) - Chinesische Autohersteller sind nach Einschätzung von Tesla -Chef Elon Musk so stark, dass der Großteil der Branche ohne Handelsbarrieren keine Chance gegen sie hätte. "Sie sind extrem gut", sagte Musk am Mittwoch (Ortszeit) in einer Telefonkonferenz mit Analysten nach Vorlage aktueller Quartalszahlen. "Wenn es keine Handelsschranken gibt, werden sie die meisten anderen Autofirmen in der Welt so ziemlich zerstören", prognostizierte der Tech-Milliardär.

Tesla war im vergangenen Jahr mit 1,81 Millionen weltweit ausgelieferten Fahrzeugen der größte Anbieter von Elektroautos. Doch im Schlussquartal wurde der US-Konzern vom chinesischen Konkurrenten BYD überholt. Branchenbeobachter gehen davon aus, dass BYD auf lange Sicht mehr Elektrofahrzeuge als Tesla verkaufen wird. In den USA hält ein Einfuhrzoll von 25 Prozent chinesische Autobauer vom Markt fern./so/DP/zb