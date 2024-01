FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit einem Rekordhoch für den tags zuvor starken Dax dürfte es am Donnerstag vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) erst einmal nichts werden. Mit einem knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start vom Broker IG taxierten Minus von 0,18 Prozent auf 16 859 Punkte bleibt für den deutschen Leitindex der Mitte Dezember erreichte Höchststand von gut 17 000 Punkten aber in Sichtweite. Zur Wochenmitte hatten dem Dax bis zu seinem Rekord nur rund 82 Punkte gefehlt.

Treiber des Kursanstiegs war der Technologiesektor mit starken Quartalszahlen etwa vom Softwarehersteller SAP . Der Sektor steht mit den am Vorabend nach US-Börsenschluss veröffentlichen Geschäftszahlen des Computer-Konzerns IBM und des E-Fahrzeugbauers Tesla auch am Donnerstag im Blick, wobei einer positiven Überraschung von IBM ein enttäuschendes Abschneiden von Tesla gegenübersteht.

Höhepunkt am frühen Nachmittag ist die Leitzinsentscheidung der EZB. An der geldpolitischen Ausrichtung dürfte sich nichts verändern. Die meisten Bankvolkswirte rechnen mit stabilen Leitzinsen. Es wäre das dritte Mal in Folge, dass die EZB an ihrer Ausrichtung festhält. "Die Botschaft der EZB seit der Ratssitzung im Dezember lautet: Keine Reduzierung im ersten Quartal, Tür offen im zweiten Quartal", heißt es in einem geldpolitischen Ausblick der Deutschen Bank.

Die hohen Erwartungen an rasche und mehrere Zinssenkungen in diesem Jahr waren Ende 2023 der Grund für die Börsen-Rally, die im Januar dann ins Stocken geriet, weil sich die Erwartungen als etwas übertrieben erwiesen./ajx/mis