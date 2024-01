DJ Lufthansa-Tochter Discover wird Freitag bestreikt

FRANKFURT (Dow Jones)--Urlaubsreisende müssen sich bei der Lufthansa-Tochter Discover am Freitag auf ausfallende Flüge und Verspätungen einstellen. Die Gewerkschaften UFO und VC kündigten einen ganztägigen Streik an. Das Management der EW Discover GmbH sperre sich sowohl im Cockpit als auch in der Kabine gegen marktübliche Tarifverträge und verzögere oder verweigere die Verhandlungen, begründeten die Gewerkschaften ihren Schritt.

Discover ist der Ferienflieger der Lufthansa Group. Die Fluggesellschaft hat ihren Hauptsitz in Frankfurt am Main, betreibt eine Flotte von 24 Flugzeugen und beschäftigt rund 2.000 Mitarbeitende.

