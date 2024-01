Der Streaminganbieter Netflix hat am Dienstagabend bei seiner Ergebnisveröffentlichung überzeugen können (DER AKTIONÄR berichtete: "Netflix Q4: Diese Abo-Zahlen sind der Hammer"). Dementsprechend kräftig ging es bei der Aktie am Mittwoch nach oben. Mit einem Plus von fast elf Prozent war Netflix der beste Wert des Tages im Nasdaq 100. Einige Analysten erhöhten ihre Kursziele kräftig.Überzeugende Geschäftszahlen und ein starkes Kundenwachstum im zurückliegenden Quartal haben der Aktie von Netflix ...

Den vollständigen Artikel lesen ...