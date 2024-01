Der DAX hat am Mittwoch insbesondere nach der Zahlenvorlage von SAP ordentlich Gas gegeben. Der deutsche Leitindex ging mit einem Plus von 1,6 Prozent auf 16.889,92 Punkten aus dem Handel. Am Donnerstag dürften sich die Anleger zunächst zurückhaltend zeigen. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,2 Prozent tiefer auf 16.859 Zähler.Im Blickpunkt steht heut die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Nachmittag. Eine Änderung wird nicht erwartet. Auch rechnet man damit, dass die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...