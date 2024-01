In diesen Tagen wird die Sixt-Aktie einmal mehr als möglicher Profiteur der Streiks bei der Deutschen Bahn diskutiert. Die Preise für Mietwagen steigen dem Vernehmen spürbar an. Das Thema sollte man aber nicht zu hoch hängen. Sicher könnte kurzfristig der eine oder andere Mietwagen mehr gebucht werden, weil Züge ausfallen. Aber die operativen Effekte dürfte sich am Ende aber in Grenzen halten. Doch es gibt gute Gründe, warum die Aktie dennoch schon bald wieder Fahrt aufnehmen könnte. AKTIONÄR-Leser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...