DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Sydney bleibt die Börse wegen des Nationalfeiertags geschlossen.

TAGESTHEMA

Der Rat der EZB dürfte sowohl die Leitzinsen wie auch den Zinsausblick sowie die Wertpapierkaufprogramme und den sie betreffenden Ausblick unverändert lassen. Alle 45 von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte rechnen damit, dass der ausschlaggebende Bankeinlagensatz bei 4,00 Prozent bleiben wird. Die Erwartungen des Marktes nach einer baldigen Zinssenkung haben sich seit Jahresbeginn deutlich abgekühlt und betrafen ohnehin nie den Januar, sondern frühestens den März. Die Ratssitzung wird allgemein als Übergangssitzung zu der im März eingestuft. Dann werden der EZB neue Stabsprojektionen zu Inflation und Wachstum vorliegen. Analysten rechnen damit, dass die EZB die "Datenabhängigkeit" ihres geldpolitischen Kurses bekräftigen und Präsidentin Christine Lagarde Hoffnungen auf eine erste Zinssenkung vor dem Sommer zu dämpfen versuchen wird. Verschiedene EZB-Offizielle haben angedeutet, dass die notwendigen Informationen, die es zur Beurteilung der Lohnentwicklung 2024 braucht, wohl erst zu der Ratssitzung im Juni vorliegen werden.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 FI/Nokia Corp, Jahresergebnis

07:00 CH/Givaudan SA, Jahresergebnis

07:00 CH/STMicroelectronics NV, Jahresergebnis

08:00 DE/Secunet Security Networks AG, vorläufiges Jahresergebnis

08:00 KR/LG Electronics Inc, Ergebnis 4Q

13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 4Q

14:00 US/Dow Inc, Ergebnis 4Q

17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Jahresergebnis

22:05 US/T-Mobile US Inc, Jahresergebnis 4Q und Gesamtjahr

22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 1Q

22:30 US/Intel Corp, Ergebnis 4Q

INDEX-ÄNDERUNGEN

Folgende Index-Änderungen werden mit Handelsbeginn wirksam:

+ MDAX AUFNAHME - Befesa ENTNAHME - Telefonica Deutschland + SDAX AUFNAHME - Takkt ENTNAHME - Befesa + TECDAX AUFNAHME - 1&1 ENTNAHME - Telefonica Deutschland

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 08:45 Geschäftsklimaindex Januar PROGNOSE: 99 zuvor: 100 - DE 10:00 Ifo-Geschäftsklimaindex Januar PROGNOSE: 86,6 zuvor: 86,4 Lagebeurteilung PROGNOSE: 88,5 zuvor: 88,5 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 84,8 zuvor: 84,3 - EU 14:15 EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 4,50% zuvor: 4,50% Einlagensatz PROGNOSE: 4,00% zuvor: 4,00% - US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Dezember PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: +5,4% gg Vm BIP (1. Veröffentlichung) 4Q annualisiert PROGNOSE: +2,0% gg Vq 3. Quartal: +4,9% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,5% gg Vq 3. Quartal: +3,3% gg Vq Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Dezember Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 199.000 zuvor: 187.000 16:00 Neubauverkäufe Dezember PROGNOSE: +10,0% gg Vm zuvor: -12,2% gg Vm -BE 15:00 Geschäftsklimaindex Januar PROGNOSE: -11,7 Punkte zuvor: -12,7 Punkte

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 16.963,00 -0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.899,75 +0,0% E-Mini-Future Nsdq-100 17.620,25 -0,0% Nikkei-225 36.236,47 +0,0% Schanghai-Composite 2.898,06 +2,7% Hang-Seng-Index 16.204,30 +1,9% +/- Ticks Bund -Future 133,78% +7 Mittwoch: INDEX Schluss +/- DAX 16.889,92 +1,6% DAX-Future 16.983,00 +1,3% XDAX 16.870,94 +1,3% MDAX 26.141,29 +1,2% TecDAX 3.339,16 +1,5% EuroStoxx50 4.564,11 +2,2% Stoxx50 4.121,90 +1,6% Dow-Jones 37.806,39 -0,3% S&P-500-Index 4.868,55 +0,1% Nasdaq-Comp. 15.481,92 +0,4% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 133,71% -19

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Auf einen ruhigeren Handelstag als am Vortag stellen sich Marktteilnehmer ein. Die Stimmung für DAX und Co sei zwar weiter sehr gut, allerdings stünden besonders für Europa zunächst die Ausblicke von der EZB-Sitzung im Fokus. Bis zu den Sitzungsresultaten am Nachmittag dürfte an den Märkten nicht viel passieren. Dazu kommt auch noch der Ifo-Index, der Deutschlands Rolle als wirtschaftlicher Verlierer in der EU zementieren dürfte. Dies sind allerdings perfekte Rahmenbedingungen für die EZB: Die schwachen Daten könnten der Notenbank daher helfen, in den kommenden Monaten Zinssenkungen zu erwägen, heißt es. Übergeordnet stehen die Zeichen aber weiter auf Rally, vor allem im Technologiesektor. Für gute Laune sorgen die Geschäftsausweise von IBM und Lam. Das Thema KI ziehe, heißt es.

Rückblick: Sehr fest - Die Berichtssaison auf beiden Seiten des Atlantiks lieferte positive Überraschungen. Beobachter sind optimistisch, dass die Marktschätzungen für die Berichtssaison geschlagen werden können. Dazu kam als positiver Faktor, dass die chinesische Zentralbank die Mindestreserveanforderungen lockerte. Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone wurden weitgehend ignoriert, zumal sie keine neuen Erkenntnisse brachten. Der Stoxx-Subindex der Technologiewerte schnellte um 4,9 Prozent nach oben und war klar Tagessieger. Treiber waren SAP (+7,6%) und ASML (+9,7%) - beide Unternehmen hatten überzeugenden Geschäftszahlen und Ausblicke vorgelegt. Ein optimistischer Ausblick von Easyjet stützte Aktie und Sektor. Easyjet gewannen 2,4, Lufthansa 3,9 und IAG 2,4 Prozent - der Subindex gewann 1,3 Prozent. Alstom legte durchwachsene Drittquartalszahlen vor. Nach anfänglichen Kursgewinnen stand ein Minus von 5,5 Prozent.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Sehr fest - Neben SAP, die auf Allzeithoch stiegen, haussierten die zuletzt bereits auffallend festen Siemens Energy um 9,3 Prozent. Die Geschäftszahlen waren durch die Bank besser als erwartet ausgefallen. Nach einem mit Enttäuschung aufgenommenen Ausblick sackten Puma um 10,4 Prozent ab. Jenoptik verteuerten sich nachrichtenlos um 8 Prozent. LEG Immobilien legten nach einer Kaufempfehlung durch Exane BNP um 4 Prozent zu, im Sog stiegen auch TAG Immobilien um 4 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Auf breiter Front ging es einen Tick nach unten, parallel zum an der Wall Street schwächelnden Späthandel. Bei Einzelwerten fehlten mangels neuer Nachrichten Impulse.

USA - AKTIEN

Etwas fester - Für Kauflaune - insbesondere im Technologiesegment - sorgten stark ausgefallene Abonnentenzahlen von Netflix. Dazu gesellte sich Konjunkturzuversicht. Zum einen senkte die chinesische Zentralbank die Mindestreserveanforderungen, um für einen Konjunkturimpuls zu sorgen, zum anderem fielen in den USA die Einkaufsmanagerindizes besser als erwartet aus. Für die Zinssenkungshoffnungen waren das ungünstige Nachrichten. Die Renditen am Anleihemarkt zogen denn auch spürbar an, was im Handelsverlauf dazu führte, dass die Aktienkurse deutlich von ihren Tageshochs zurückkamen. Tagessieger waren Halbleiterwerte, deren S&P-500-Subindex um 1,9 Prozent zulegte. Für Zuversicht sorgten unter anderem starke Geschäftszahlen von ASML. Die Netflix-Aktie machte einen Satz um knapp 11 Prozent. Der Streaminganbieter steigerte seine Abonnentenzahl unerwartet kräftig. Texas Instruments verbilligten sich um 2,4 Prozent. Der Chiphersteller hatte eher durchwachsene Zahlen vorgelegt und zumindest auf kurze Sicht einen pessimistischen Ausblick gegeben. AT&T verfehlte beim Ergebnis die Analystenerwartungen und enttäuschte mit dem Ausblick. Der Kurs fiel um 3 Prozent. Dupont de Nemours sackten um 14 Prozent ab. Der Chemiekonzern enttäuschte beim Gewinnausblick.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,38 +1,8 4,36 -3,9 5 Jahre 4,10 +5,2 4,04 9,6 7 Jahre 4,15 +5,2 4,10 17,8 10 Jahre 4,18 +4,6 4,14 30,2 30 Jahre 4,41 +4,5 4,37 44,1

Die Renditen stiegen zunächst eher moderat, im Handelsverlauf dann etwas stärker. Auslöser waren besser als erwartet ausgefallene US-Einkaufsmanagerindizes, die eher gegen baldige Zinssenkungen sprachen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:09 Uhr % YTD EUR/USD 1,0879 -0,1% 1,0886 1,0837 -1,5% EUR/JPY 160,77 +0,2% 160,53 160,81 +3,3% EUR/CHF 0,9406 +0,1% 0,9393 0,9441 +1,4% EUR/GBP 0,8558 +0,0% 0,8556 0,8553 -1,3% USD/JPY 147,78 +0,2% 147,45 148,41 +4,9% GBP/USD 1,2712 -0,1% 1,2725 1,2669 -0,1% USD/CNH 7,1659 +0,0% 7,1623 7,1748 +0,6% Bitcoin BTC/USD 39.880,86 +0,0% 39.869,88 39.053,71 -8,4%

