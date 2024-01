DJ Nokia sieht Lichtblicke am Horizont

Von Dominic Chopping

FRANKFURT (Dow Jones)--Nokia geht davon aus, dass das Umfeld in der Netzwerkbranche in der ersten Hälfte des Jahres 2024 schwierig bleibt. Die Investitionen der Telekomdienstleister blieben gedämpft, teilte der Telekomausrüster mit. Es gebe aber auch Lichtblicke am Horizont mit einem verbesserten Auftragseingang im Netzwerkinfrastrukturgeschäft.

Die Herausforderungen im Bereich der mobilen Netzwerke würden auch 2024 bestehen bleiben, aber die Bruttomarge des Unternehmens sollte sich dank Kosteneinsparungen in der zweiten Jahreshälfte verbessern, so Nokia.

January 25, 2024 01:39 ET (06:39 GMT)

