Düsseldorf - NRW-Unternehmerpräsident Arndt Kirchhoff warnt vor einem weiteren Erstarken der AfD. "Die Umfragewerte der Rechtspopulisten der letzten Monate können uns nicht unberührt lassen, immer deutlicher wird, welche gefährlichen Überzeugungen sich hinter der vermeintlich demokratischen Fassade der AfD verbergen", sagte er der "Rheinischen Post".



"Diese Partei ist nicht nur für unsere Demokratie, sondern letztlich auch für unsere wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit und damit für Wohlstand und Arbeitsplätze eine Gefahr." Er kündigte Widerstand der Wirtschaft an. "Wer Unsicherheit sät, Ängste schürt und auf Abschottung und Ausgrenzung setzt", werde auf den "entschiedenen Widerstand" der Unternehmer in diesem Land stoßen, so Kirchhoff. "Unsere Werte heißen Demokratie, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte. Wir setzen auf Weltoffenheit, Toleranz und Miteinander. Diese Haltung ist unverrückbar und wird in unseren Betrieben und von unseren Belegschaften seit Jahrzehnten gelebt."

