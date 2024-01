Givaudan belastet vom starken Franken - Mehr Schwung im SchlussquartalEmmi wächst entlang strategischer PrioritätenIAG - Die EU-Kommission hat eine eingehende Prüfung der geplanten übernahme von Air Europa eingeleitetST Microelectronics - Q4 operatives Ergebnis USD 1,02 Mrd (Schätzung 1,03 Mrd), Guidance unter den Schätzungen T-Mobile US wird heute nach US-Börsenschluss Zahlen vorlegen EVT Der frühere Evotec-Chef Werner Lanthaler ist ins Visier der Bafin geraten (HB) FRE Fresenius hat die Rehabilitationskliniken seiner Tochtergesellschaft Vamed zum Verkauf gestellt IFX SK Hynix Inc. meldete einen überraschenden Betriebsgewinn LHA Flugpersonal streikt am Freitag bei Lufthansa-Tochter Discover SAP SAP-Chef Christian Klein verteidigt Stellenabbau, Interview (HB) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...