NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für SAP nach Zahlen zum vierten Quartal von 160 auf 182 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Diese hätten das optimistischere Szenario für den Software-Konzern nochmals untermauert, schrieb Analyst Toby Ogg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für das Umsatzziel im Jahr 2025 im Cloud-Geschäft gebe es Aufwärtspotenzial./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2024 / 19:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2024 / 00:15 / GMT

DE0007164600