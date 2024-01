Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwoch den Handel deutlich höher beendet. Der Leitindex ATX gewann 1,38 Prozent auf 3.431,27 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen herrschte eine freundliche Stimmung vor. International wurden einige erfreuliche Quartalsberichte wie etwa vom US-Streamingdienst Netflix oder der deutschen Softwareschmiede SAP positiv aufgenommen. In Wien rückten auf Unternehmensebene Andritz und Lenzing mit Nachrichten in den Fokus. Die Andritz-Aktie kletterte 4,1 Prozent auf 58,70 Euro hoch. Am Kapitalmarkttag präsentierte der steirische Anlagenbauer neue Ziele, die bis 2026 erreicht werden sollen. Geplant sei eine Umsatzsteigerung auf über 10 Milliarden Euro bei einer operativen Marge von ...

