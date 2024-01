Es läuft derzeit rund bei der Deutschen Telekom. Die Aktie des DAX-Konzerns ist in der laufenden Woche auf ein neues Mehrjahreshoch geklettert und die wachstumsstarke Tochter T-Mobile US notiert sogar auf Rekordhoch. Am heutigen Donnerstag nach US-Börsenschluss wird es nun wieder spannend, dann öffnet T-Mobile die Bücher.Die Analysten rechnen derzeit im Durchschnitt mit einem Umsatz von 19,67 Milliarden Dollar im vierten Quartal - 3,0 Prozent weniger als vor einem Jahr. Beim Gewinn je Aktie werden ...

