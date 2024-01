Seit Ende Oktober sind die Bullen nicht einzufangen. Der Nasdaq 100 kommt auf ein Plus von 24 Prozent, der Magnificent 7 hat 26 Prozent zugelegt, Nvidia ist sogar um 52 Prozent gestiegen. Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 haben Rekordhochs erklommen. Das löst bei Top-Analyst Ed Yardeni ein ungutes Gefühl aus.Die Geschwindigkeit der Rally ist Yardeni viel zu hoch. "Unsere größte Sorge ist, dass die Kurse von Tech-Aktien einbrechen und damit den S&P 500 in die Knie zwingen", so der Experte, der prinzipiell ...

