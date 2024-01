© Foto: Elizabeth Le/Elizabeth Le/AP



Der jüngste Rückschlag für die Aktionäre von Boeing: Aufgrund der anhaltenden Qualitätsprobleme erlaubt die FAA dem Flugzeugbauer nicht, die Produktion der betroffenen Flieger zu erhöhen.Die US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration (FAA) hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass sie Boeing nicht erlauben wird, die Produktion der 737 MAX zu erhöhen. Das Verbot ist der jüngste Rückschlag für die Aktionäre, die nach einer ganzen Pannenserie auf eine Verschnaufpause gehofft hatten. Hintergrund der FAA-Entscheidung ist der Notfall in der Kabine in einem Flugzeug von Alaska Airlines Anfang des Monats. Die betroffene MAX 9 könne jedoch nach einer Inspektion wieder in Betrieb genommen …