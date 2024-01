Hauptsächlich wegen SAP hat der DAX am Mittwoch ein Fass aufgemacht und mit Dynamik den Ausbruch aus einer Bullenflagge geschafft. Dies deutet auf weiter steigende Kurse hin, was in dieser Woche noch in einem neuen Rekordhoch münden könnte. Allerdings steht am Nachmittag die EZB-Sitzung auf der Agenda.

Den vollständigen Artikel lesen ...