Die Semperit-Gruppe feiert 2024 ihr 200-jähriges Bestehen und hat dazu eine eigene Website gelauncht. Das 1824 gegründete Unternehmen nimmt dieses Jubiläum zum Anlass, um unter dem Motto "200 Years Semperit - Experience for Tomorrow" seine jahrhundertelange Tradition, aber auch den Weg in eine erfolgreiche Zukunft auf vielfältige Art zu beleuchten. Semperit CEO Karl Haider: "Unsere eindrucksvolle Geschichte basiert auf starken Erfolgsfaktoren, wie Globalisierung, Innovationsgeist und Kundenorientierung. Gemeinsam mit unserem Semperit-Spirit, der uns immer eine Lösung finden lässt, hat uns das zu einem verlässlichen Partner in einer Welt gemacht, die niemals stillsteht. Und zwar nicht erst seit gestern, sondern bereits seit 1824. Dieses Erbe werden wir ...

