Die Aktie der DHL Group arbeitet sich in der laufenden Handelswoche Stück für Stück weiter nach oben. Geht es nach einigen Experten, so hat der DAX-Titel noch deutlich mehr Luft nach oben. So gab es erneut bullische Analystenstudie zu den Anteilen des Bonner Logistikriesen, gestern etwa vom US-Analysehaus Bernstein Research.Deren Analyst Alexander Irving hat die Einstufung für DHL Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Der Logistikdienstleister dürfte von den Huthi-Attacken ...

