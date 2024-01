Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt gibt am Donnerstag im frühen Geschäft leicht nach. Vor der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung der geldpolitischen Beschlüsse der Europäischen Zentralbank (EZB) am Nachmittag verhalten sich die Marktteilnehmer laut Händlern vorsichtig. Eine Zinssenkung der EZB wird zwar noch nicht erwartet, wohl aber Hinweise darauf, wann es denn so weit sein könnte. Die EZB habe mehrfach betont, dass trotz der Schwäche der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...