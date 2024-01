DJ SENTIMENT/Anleger kapitulieren angesichts steigender Kurse

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach oben zeigt der Optimismus der Anleger am deutschen Aktienmarkt: Wie der jüngsten DAX-Sentiment-Erhebung der Deutschen Börse zu entnehmen ist, ist der Bullenanteil unter den Institutionellen um 8 Punkte auf 39 Prozent gestiegen. Bei den Privaten ging es mit der Stimmung ebenfalls um 8 Punkte auf 49 Prozent nach oben. Der Bärenlager der Profis brach um 22 Punkte auf 32 Prozent ein, bei den Privatanlegern um 5 Punkte auf 35 Prozent. Damit sind 29 Prozent (+14) der Institutionellen neutral gestimmt und 16 Prozent (-3) der Privaten.

"Optimistisch aus Verlegenheit", kommentiert Sentiment-Analyst Joachim Goldberg das Geschehen. Die Rückkehr des DAX in die Gewinnzone hat vor allem bärische Profis erwischt. Zwei Drittel seien vermutlich mit Verlusten aus dem Markt gedrängt worden. Trotz der starken Bewegung bewertet Goldberg die Lage nicht als extrem. An der Unterseite rechnet er mit Käufen von der Seitenlinie. Und nach oben sollte wenig Bremskraft bestehen. Also bleibe die Ausgangslage günstig.

Wenig hat sich derweil die Stimmung unter den US-Privatanlegern verändert. Laut der wöchentlichen Umfrage der American Association of Individual Investors (AAII) ist der Bullenanteil leicht auf 39,3 Prozent von zuvor 40,4 Prozent gefallen. Das Bärenlager verkleinerte sich ebenfalls leicht auf 26,1 Prozent von 26,8 Prozent in der Vorwoche. Damit sind 34,6 Prozent der US-Privatanleger neutral positioniert nach 32,9 Prozent in der Woche zuvor.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 25, 2024 03:14 ET (08:14 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.