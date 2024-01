NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Bayer von 50 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Gunther Zechmann hält es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit Blick auf den Kapitalmarkttag des Konzerns Anfang März für eher unwahrscheinlich, dass eine Abspaltung der Agrarsparte angekündigt wird. Der Grund seien die Unsicherheiten hinsichtlich der künftigen finanziellen Belastungen für die Sparte durch die zahlreichen US-Rechtsfälle rund um Glyphosat und PCB. Wahrscheinlicher erscheine ein Verkauf der Sparte Consumer Health rund um rezeptfreie Medikamente./mis/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2024 / 13:56 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2024 / 05:05 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000BAY0017

