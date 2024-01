Frankfurt/Hamburg (ots) -Die Etablierung der Buchungsplattform audioXchange (aXc) nimmt weiter Fahrt auf. Nach dem Launch im November 2023 ist nun auch die Nachfolge von aXc-Geschäftsführer Jan Poelmann geklärt, der die Plattform in den vergangenen drei Jahren erfolgreich an den Markt gebracht hat. Wie von ihm angekündigt endet damit seine Tätigkeit bei aXc. Zum 1. Februar 2024 übernimmt Christian Scholz die Geschäftsführung von audioXchange. Scholz verantwortete bis Ende 2023 als Geschäftsleiter die Audiovermarktung der ARD MEDIA und blickt auf eine langjährige Karriere im Media-Business zurück.Aus dem Gesellschafterkreis von audioXchange erklärt Carsten Neitzel, Geschäftsführer NDR MEDIA: "Ich freue mich sehr, dass wir mit Christian Scholz einen exzellenten Media- und Audioexperten für die weitere Marktdurchdringung der gemeinsamen Buchungsplattform von RMS und ARD MEDIA gewinnen konnten". Und Cord Hollender, Geschäftsführer RMS, ergänzt: "Diese Personalentscheidung wird aXc als neuen Gold-Standard in der automatisierten Audiobuchung weiter beflügeln. Gleichzeitig möchte ich mich auch ausdrücklich bei Jan Poelmann bedanken, der dieses komplexe Projekt erfolgreich umgesetzt hat. Für seine berufliche Zukunft wünschen wir ihm alles Gute."Christian Scholz: "audioXchange ist ein fantastisches Produkt, mit dem wir erstmals alle Systeme im Markt zu einem durchgängigen Prozess verknüpfen und die Abläufe von den Einkaufssystemen der Agenturen bis zu den Dispositionssystemen der Vermarkter steuern können. Dies nun im Markt weiter voranzubringen, ist eine tolle Aufgabe."audioXchange ist eine Initiative der beiden führenden deutschen Audiovermarkter ARD MEDIA und RMS und steht allen Marktpartnern offen. Zum Start integriert audioXchange folgende Systempartner: Wasmuth (Preisdatenbank), audioXpert (Planungstool von DAP) sowie für die Dispo Amily, easy, und MERIDIAN. Weitere Ausbaustufen sind bereits in Planung.Pressekontakt:Kontakt für Journalisten - Für weitere Informationen und Logomaterialwenden Sie sich an:RMS Radio Marketing ServiceKirsten SchadeE-Mail: schade@rms.deTel.: 040 / 238 90 153www.rms.deARD MEDIA GmbHNorbert RüdellE-Mail: norbert.ruedell@ard-media.deTel.: 069 / 154 24 218www.ard-media.deOriginal-Content von: AudioXchange, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/142721/5699353