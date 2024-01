Geisenheim/Rheingau (ots) -Ob zunehmendes Alter oder körperliche Belastung in Sport und Beruf: Gelenkschmerzen gelten als Volksleiden. Ursache sind oft entzündliche Prozesse und oxidativer Stress in den Organen des Bewegungsapparates. Neue Studien zeigen: Bestimmte Pflanzenstoffe können hier effektiv entgegenwirken. Mit Phytoflam Dr. Wolz® (https://www.wolz.de/produkte/muskeln-gelenke-knochen/phytoflam) bietet Dr. Wolz jetzt eine innovative Kombination aus hoch-bioverfügbarem Curcumin-Extrakt, Boswellia (=Weihrauch) und Pycnogenol®, einem Extrakt aus der französischen Meereskiefernrinde sowie einem Vitamin-C-reichen Hagebuttenextrakt und den Vitaminen K2 und D3.Gerade mit zunehmendem Alter oder bei Überbeanspruchung der Muskulatur durch Sport und Beruf kann es zu einem Verlust der Knorpelsubstanz kommen. Rund fünf Millionen Menschen in Deutschland leiden unter Arthrose und rund 700.000 unter Osteoarthritis. Viele dieser Menschen möchten schulmedizinische Behandlungsmethoden mit naturheilkundlichen Therapien unterstützen. Zu den wirksamsten Pflanzenstoffen in der Unterstützung bei Osteoarthritis zählen einer Meta-Studie der Universität Sydney zufolge insbesondere Curcumin, Boswellia und Pycnogenol® (1). Deshalb hat Dr. Wolz genau diese Pflanzenstoffe in Phytoflam Dr. Wolz® kombiniert. Eine weitere Studie zeigt, dass die Kombination aus diesen drei Pflanzenstoffe gut geeignet ist.(2)Ergänzt werden die Pflanzenstoffe durch das antioxidative Vitamin C, das für die Biosynthese des Kollagens, Vitamin D, das für die Knochenmineralisierung und damit die Stabilisierung der Gelenke wichtig ist, und Vitamin K, das Knochendichte und Knorpelmineralisation reguliert. Die Bioverfügbarkeit des enthaltenen Curcumins wurde mithilfe des nebenwirkungsfreien Cyclodextrins um das 40fache erhöht.Das Präparat Phytoflam Dr. Wolz® (https://www.wolz.de/produkte/muskeln-gelenke-knochen/phytoflam) ist in Reformhäusern und Apotheken (PZN 18084664, Preis: 33,90 EUR für 60 Kapseln) oder im Dr. Wolz Online-Shop unter www.wolz.de erhältlich. Das Präparat ist glutenfrei und frei von Gelatine, Lactose sowie ohne Piperin und Polysorbate.Über Dr. WolzDie Dr. Wolz Zell GmbH mit Sitz in Geisenheim/Rheingau entwickelt und produziert seit über 50 Jahren hochwirksame Präparate zur Nahrungsergänzung. Die Wirksamkeit der Präparate beruht auf jahrzehntelanger Erfahrung in Verbindung mit dem Einsatz innovativer Technologie und ist durch zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen belegt. Heute steht Dr. Wolz für ein breites Angebot an natürlichen, nachweislich wirksamen Präparaten zur Gesunderhaltung und Genesung, das in intensivem Austausch mit naturheilkundlich orientierten Ärzten, Kliniken und Wissenschaftlern permanent weiterentwickelt wird.Weitere Informationen unter www.wolz.de.(1) Liu X, Machado GC, Eyles JP, et al Dietary supplements for treating osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis, British Journal of Sports Medicine 2018;52:167-175.(2) Liu et al.: Pharmacokinetic assessment of constituents of Boswellia serrata, pine bark extracts, curcumin in combination including methylsulfonylmethane in healthy volunteers. J Pharm Pharmacol. 2020 Jan;72(1):121-131.Pressekontakt:Dr. Wolz GmbHMarienthaler Str. 365366 GeisenheimTel.: 06722 - 56100Fax: 06722 - 561020info@wolz.dewww.wolz.deOriginal-Content von: Dr. Wolz Zell GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100926/5699376