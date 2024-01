Der Lockdown während der Corona-Pandemie hat nicht nur an den Nerven der Menschen gezehrt, sondern auch hohe wirtschaftliche Schäden verursacht. Nach einer aktuellen Studie hat die Digitalisierung aber für spürbare Linderung gesorgt. Die wirtschaftlichen Schäden in Deutschland durch die Folgen der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 bis 2022 konnten durch die zunehmende Digitalisierung in signifikantem Umfang gemindert werden. Laut einer am Donnerstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...